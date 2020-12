Žena traži pomoć psihoterapeutkinje: 'Suprug želi seks samo kada je pijan, osjećam se poniženo'

Anonimna 28-godišnjakinja ima probleme u braku s 31-godišnjim suprugom, pa je pomoć odlučila potražiti kod psihoterapeutkinje Deidre koja odgovara na ovakva i slična pisma putem portala The Sun.



"U braku smo dvije godine i primijetila sam da uvijek prije seksa mora nešto popiti - i to ne baš malu količinu. Ionako nemam neko visoko samopouzdanje, a ovo samo pogoršava stvari. Pitala sam ga zašto je situacija takva, a rekao je da je samo navečer raspoložen za seks. Ja znam da je to zato jer tada može piti. Ujutro i tijekom dana funkcionira normalno."



Deidre kaže da donosi zaključke da je problem s alkoholom vezan za nju, a zapravo se radi o suprugu. "Alkohol može pobuditi želju za seksom, ali to nije zdravo. Može doći do problema sa srcem i erekcijom. Predloži mu da se uzbudite na zdrav način, recimo masažom."

