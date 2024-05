Ljudi ženi savjetuju da se ne uda: 'Naišla sam čudan račun na njegovom e-mailu nakon momačke večeri'

Jedna žena jpočela e preispitivati cijeli svoj brak prije nego što je uopće dobila priliku prošetati do oltara. Naime, ostala je izbezumljena nakon što je pronašla dokaze da ju je njezin partner možda varao dok je bio na slavlju dva tjedna prije velikog dana. Na društvenim mrežama žena je otkrila da nije sumnjala da joj je partner nevjeran sve dok nije vidjela šokantnu e-poštu na njegovom računalu, piše The Sun.

"Vidjela sam e-poruku preko ramena svog zaručnika iz internetske ljekarne za nešto za spolne bolesti, tjedan dana nakon što se vratio sa svoje momačke večeri", rekla je buduća mladenka. Ostala je zatečena i nije znala kako se suočiti s njim.

Žena je otkrila da nikada nije mislila da će biti škrta na riječima ako dođe do ovoga, ali upravo to se dogodilo. "Nikada nisam mislila da ću biti tip žene koja neće ništa reći ili mu se suprotstaviti, ali ostalo nam je manje od 2 tjedna do našeg vjenčanja i ne znam kako pristupiti toj temi", objasnila je.

Nije bila sigurna što učiniti s vjenčanjem koje se sve brže približavalo i razmišljala je o tome zašto je kupio pribor za testiranje na spolno prenosive infekcije. "Jedne minute uvjeravam samu sebe da ju je kupio za nekog drugog, a sljedeće sam izvan sebe ne znam što učiniti, ni kako bih se trebala udati za njega", dodala je.

Pitala ljude na internetu treba li to spomenuti ili samo ostaviti sve na miru. Ljudi su brzo podijelili svoja mišljenja o objavi na Mumsnetu i mnogi su joj poručili da se ne udaje za svog muža, rekavši da je očito da je bio nevjeran. Jedna je osoba napisala: "Molim vas, nemojte se udati za njega. On ugrožava vaše zdravlje!!! Otkažite vjenčanje osim ako ne želite cijeli život provesti u ovoj tjeskobi i mogućim spolno prenosivim bolestima."

Drugi je korisnik komentirao: "Znate da je ovo kupio za sebe. Znate da je imao seks s nekom drugom nekoliko tjedana prije nego što se trebao oženiti vama. Nemojte se udati za ovog čovjeka." "Lakše je otkazati vjenčanje nego se razvesti", napisao je netko treći. "Ako je sada prevario, prevarit će vas i kada budete u braku", glasio je još jedan komentar.

