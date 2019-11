Željela je samo malo punije usne, a to ju je skoro stajalo života

Tvrdnja da ljepota katkada boli u slučaju ove tinejdžerice pokazala se doslovnom. Sve što je htjela bile su malo punije usne od njenih prirodnih te se odlučila na tretman filerima koji se danas odrađuje rutinski i odmah nakon zahvata možete se vratiti normalnim aktivnostima. Lauren Winstanley (18), nažalost, morala je na vlastitoj koži dokazati da to baš i nije tako.



Nikada nije voljela svoje prirodne usne, pa se odlučila na tretman filerima za koji je izdvojila 170 funti, odnosno 1500 kuna. Doza koju je željela jest 1.5 ml, a smatra se minimalnom i nije to trebala biti velika promjena.



San o punijim usnama ove 18-godišnjakinje brzo se pretvorio u noćnu moru s obzirom na to da su joj usne natekle kao baloni i bile su tri puta veće od njezine ideje kakve bi trebale biti. Odmah je otišla u bolnicu, gdje je provela tjedan dana.



Foto: Lauren Winstanley

Upozorava druge djevojke koje su nezadovoljne prirodnim usnama da dobro razmisle prije nego što se odluče na ovaj korak i da uče na njezinu primjeru.



Britanka Lauren kaže: "Istog trenutka počele su oticati, kada sam se pogledala u zrcalo, bila sam šokirana. Nikada se nisam vidjela s tolikim usnama."



"Žena koja mi je radila usne rekla je da će oteklina splasnuti, a ja sam joj vjerovala misleći da zna što radi."



"Boljele su me jako i u samo nekoliko sati, dok sam radila noćnu smjenu, bile su sve veće i veće, a na kraju su bile i tri puta veće nego što su trebale biti."



"Kada sam otišla s posla, moja donja usna bila je zastrašujuće golema i užasno me boljela."



Foto: Lauren Winstanley

Dan nakon tretmana filerima Lauren je otišla u ambulantu, gdje su pogledali njezine bolne usne i poslali je kući s antibioticima i tabletama protiv bolova.



Nažalost, nije bilo nikakvog pomaka, a bol je bila neizdrživa pa je Lauren pozvala hitnu i prevezena je u bolnicu gdje je dobila drip, a ubrzo se našla na operacijskom stolu kako bi joj izvadili filere. Test je pokazao da je imala piogeni streptokok.

Lauren kaže: "Plakala sam od bolova, kada sam se pogledala u ogledalo, bila sam potpuno deformirana, bila sam zaista loše."



"Usne su mi izgledale kao kobasice, osjećala sam se bolesno, imala sam temperaturu, a modrice su bile po usnama, vratu i obrazima. Nisam mogla jesti ni piti tekućinu s obzirom na to koliko su otekle. Stalno su se punile žuto-zelenim gnojem."



"Doktori su mi pokušali izvaditi filere dok sam bila budna, vrištala sam i plakala. Molila sam ih da me uspavaju anestezijom."



Foto: Lauren Winstanley

Lauren je provela tjedan dana u bolnici, a onda je poslana kući s antibioticima i tabletama protiv bolova.



Zdravlje joj je spašeno, ali i dalje ima posljedice kao što su gnojne usne, djelomično izgubljeni osjet i bol kada pritisne donju usnu.

Poslije je Lauren doznala da je djevojka koja joj je radila usne taj posao radila samo pet mjeseci.

"Voljela bih da sam platila i dvostruku cijenu, samo da mi je to odradio netko stručan", kaže tinejdžerica.



"Nikada se više ne bih odlučila na ovaj potez. Nikome ne bih poželjela da iskusi ovo što sam doživjela ja. Imam traume."

Dodala je: "Svi koji razmišljate o povećanju usana, prvo sve detaljno istražite. Obavezno idite na tretman kod nekoga tko je stručan, najbolje opcije su zubar ili medicinsko osoblje. Oni će se također moći pobrinuti za vas ako nešto pođe po zlu."

Profesor Ash Mosahebi, član vijeća Britanske udruge plastičnih kirurga, rekao je: "Izvođenje tretmana u nekliničkom okruženju bez sigurnosnih sredstava opasno je čak i kad to radi stručnjak, a kada u takvim uvjetima stavite nekoga tko nije stručan, dobivate formulu za katastrofu."

Vlasnica salona za uljepšavanje tvrdi kako je uvjerena da su Laurine usne otekle zbog infekcije koju je dobila negdje drugdje i kako je sigurna da to nema veze s filerima.