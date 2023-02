Želi kćer nazvati po bivšoj: 'Žena mi je bijesna, ali ona mi je bila najbolja prijateljica'

Kada se radi o davanju imena djetetu, nije neobično da roditelji odaberu ime koji odaje počast nekome važnom u njihovom životu, poput bake i djeda ili najboljeg prijatelja. Ali, jedan je muškarac izazvao pomutnju na internetu nakon što je rekao da želi nazvati svoju kćer po svojoj bivšoj djevojci. Budući tata je objasnio da je sa svojom bivšom Nancy bio u vezi šest godina, a kada se par razišao, ostali su bliski prijatelji sve dok Nancy nije preminula dvije godine nakon njihovog prekida, prenosi Mirror.

Sada, muškarac želi odati počast Nancy tako što će svojoj kćeri dati ime po njoj, ali njegova žena nije impresionirana tom idejom te rekla da joj je neugodno. U objavi na Redditu muškarac je napisao: "Moja supruga i ja očekujemo dijete za 12 tjedana. Ne znamo spol bebe, ali počeli smo razmišljati o imenima za bebe. Prije nekoliko dana predlagali smo imena. Imao sam djevojku oko šest godina prije nego što sam upoznao svoju sadašnju suprugu. Nažalost, ona je preminula i bio sam potpuno shrvan. Još uvijek je bolno razmišljati o tome i uvijek sam zamišljao da djetetu dam ime u njezino sjećanje. Također volim ime Nancy“.

Kada je ovu ideju predložio svojoj supruzi ona nije bila impresionirana već je rekla da se ne osjeća ugodno zbog njegovog prijedloga. Muškarac dodaje: „Osjećala je da je to čudno i da nema smisla jer je Nancy bila moja djevojka“. On ne vidi to tako jer tvrdi da mu je Nancy bila vrlo važna jako dugo vremena: „Bila mi je najbolja prijateljica i gubitak nje bio je užasna stvar. Osjećam da bi to bio sjajan način da se prisjetimo i odamo počast dragoj osobi koji mi nedostaje svaki dan. Moja žena ne dijeli moje stavove i iskreno, to je izazvalo mnogo problema“.

Na kraju je, muškarac odustao od ove ideje i rekao da je važno da se oboje slože oko imena, ali njegova se žena i dalje osjeća čudno i ne razumije zašto bi uopće tako nešto predložio: „Ne znam osjeća li se nesigurno ili je možda trudnoća opterećuje, ali ona jednostavno neću popustiti. Iskreno, ne vidim u čemu je problem“.

Muškarac je kasnije ažurirao objavu kako bi razjasnio svoj odnos s Nancy, jer je rekao da je upoznao svoju sadašnju ženu dva mjeseca prije nego što je razišao s bivšom djevojkom te da je Nancy preminula dvije godine kasnije, kada je on već bio u dugotrajnoj vezi sa suprugom. Dodao je: „Samo sam htio razjasniti da ja i Nancy nismo bili zajedno kad je umrla. Nancy je umrla oko dvije godine nakon što smo se rastali, ali smo odlučili ostati prijatelji. Upoznao sam svoju suprugu oko dva mjeseca prije nego što smo se Nancy i ja razišli. Vjerojatno sam to trebao spomenuti u izvornom postu, ali to ne čini veliku razliku“.

Komentatori objave uglavnom su bili na ženinoj strani, jer su mnogi od njih rekli da je u redu da muškarac i dalje tuguje, ali da nije fer prema njegovoj ženi da ima "svakodnevni podsjetnik" na njegovu bivšu djevojku u obliku vlastitog djeteta. Jedna je osoba napisala: „U redu je i dalje biti tužan, ali tvoja žena ne treba svakodnevno podsjećanje na tvoju bivšu djevojku. Neka sam prokleta ako budem nosila dijete devet mjeseci samo da ga nazovem po bivšem mužu. Moraš pokazati više poštovanja prema svojoj ženi i zamoliti je da ti oprosti“. Drugi je dodao: „Dati ime djetetu po bivšoj je krajnje neprikladno. Vaša žena nema nikakve veze s Nancy, pa zašto bi željela dati svoje dijete po neznancu? Osobito onom zbog kojeg zvuči kao da je na drugom mjestu. To zvuči kao da joj poručuješ - bio bih s njom umjesto s tobom da je još živa“.

Nakon što je pročitao komentare, budući tata priznao je da je izbor imena "čudna ideja" i poručio da će se ispričati svojoj ženi. Rekao je: „Čini se da je većina ljudi rekla da sam u krivu u ovoj situaciji, što je razumljivo. Mislim da ću se ponovno ispričati i nadam se da će situacija završiti na tome. Vjerojatno je to bila čudna ideja, a možda i ne vidim to jasno jer još uvijek u određenoj mjeri tugujem“.

