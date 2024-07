Zatrudnjela je nakon prevare: 'Ljudi su se šokirali reakcijom mog muža'

Nokwazi Ntombela (33) izazvala je polemiku na internetu nakon što je priznala da je zatrudnjela kada je prevarila svog muža. Objavila je šokantnu snimku u kojoj priznaje da je spavala s nekim drugim iza partnerovih leđa.

Snimajući se za svoje TikTok i YouTube kanale, Nokwazi je ispričala kako je imala vezu za jednu noć sa strancem, a zatim je zatrudnjela, piše The Sun.

Objasnila je i zašto je učinila to što je učinila, dodajući da se "jednostavno dogodilo neplanirano". Kako kaže, otišla je na vikend kod jedne prijateljice, gdje je u izlasku upoznala tajanstvenog muškarca i imala seks za jednu noć s njim. Nadala se da će to samo zaboraviti, no tvrdi kako je kasnije otkrila da je zatrudnjela.

Budući da ne zna tko bi mogao biti biološki otac djeteta, njezin muž je odlučio ostati s njom, usprkos problemima. Ispričala je kako je svom suprugu ispričala cijelu situaciju i kako je par zajedno razgovarao o problemu. Vjerujući da joj je suprug oprostio, par pokušava zaboraviti skandal s prevarom i sve ostaviti iza sebe.

VEZANI ČLANCI:

Objavivši šokantnu priču na svojoj TikTok stranici, od tada je prikupila stotine tisuće pregleda, a mnogi korisnici su imali što za reći u komentarima. Jedan začuđeni korisnik je komentirao: “Ovo je nečuveno!” Dok je netko drugi dodao: "Ovo je bolje od sapunice!"

"Iskreno, mislim da on to nije oprostio, samo čeka bebu da vidi je li njegova", pisalo je u još jednom komentaru. "Ne zvuči mi kao da je ta situacija riješena", napisao je netko. "Ako vam je on to zaista oprostio, onda je lud", oštro je glasila još jedna reakcija.

Muž ju je prevario s njenom sestrom i ostavio: 'Odlučila sam reći djeci kakav im je otac'