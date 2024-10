Zaručila se za stranca s TikToka: Ljudi je uvjeravaju da on želi samo jedno

Žena koja je upoznala svog partnera na TikToku na društvenim je mrežama podijelila kako se suočila se s okrutnim komentarima trolova koji tvrde da je on s njom iz samo jednog razloga. Britanka Lucy Downes kaže da je odmah 'kliknula' s Glennyjem Philipom, koji je u to vrijeme živio čak 6.400 kilometara dalje od nje. U kontakt su stupili nakon što je vidio njezine prijenose uživo na TikToku i postao 'očaran' njome. Glenny, 34-godišnjak iz Saint Kittsa na Karibima, izazvao je sumnje među ljudima koji misle da je s Lucy (29) samo zbog 'zelene karte', s obzirom da par planira svoje vjenčanje, piše Mirror.

Lucy, koja opisuje Glennyja kao 'stvarno zgodnog', ostala je zaljubljena usprkos njihovoj vezi na daljinu. No, uzeli su si vremena za vjenčanje jer je Lucy bila u procesu prodaje kuće koju je prethodno dijelila sa svojim bivšim partnerom. Također je morala dokazati svojoj obitelji da je njezin novi partner pravi izbor, budući da su isprva bili skeptični prema njihovoj vezi, no sada su promijenili mišljenje o njezinom zaručniku.

Lucy, administrativna radnica iz Nuneatona u Warwickshireu, kaže kako je svjesna komentara o namjerama svog zaručnika, ali tvrdi da ljudi nemaju uvid u njezin život i kritizira trolove koji pokušavaju uništiti njihovu vezu.

'Na početku su ljudi govorili da je sa mnom samo zbog zelene karte i da će me ostaviti. Oni ne znaju kako mi živimo. Toliko nas je ljudi pokušavalo uništiti', napisala je Lucy. Glenny je boravio u Velikoj Britaniji šest mjeseci prije nego što je Lucy otputovala s njim u Saint Kitts na dva tjedna, gdje ju je zaprosio. Par je zatim bio razdvojen deset mjeseci, ali Glenny se sada vratio u Veliku Britaniju i par planira vjenčanje u studenom.

'Sretan sam što nismo odustali jedno od drugoga. Volim nju i volim njezinu djecu – to je sve do čega mi je stalo', napisao je Glenny koji je trenutno nezaposlen. Lucy je počela primjećivati Glennyja dok je gledao njezine TikTok uratke u kojima je govorila o prekidu svoje prošle veze, a njihova veza je počela brzo napredovati nakon što su počeli razgovarati na WhatsAppu. Nadaju se da će Glenny dobiti vizu za supružnike kada se vjenčaju. Dok je emitirala uživo na TikToku, Lucy je, kaže, primijetila puno muškaraca koji su od nje tražili novac.

'Mogla sam pozvati ljude u box da razgovaraju sa mnom. Glenny se pridružio i rekao mi da moram prestati razgovarati s tim ljudima i biti svoja. Stalno je gledao moje prijenose uživo i davao mi savjete', ispričala je Lucy.

Njezin zaručnik je otkrio što ga je privuklo Lucy. 'Gotovo sam obrisao svoj račun kad sam naišao na nju. Samo sam je gledao. Bila je tako blaga i tiha. Svidjelo mi se kako je vodila svoj život. Nisam mislio da zapravo možeš upoznati nekoga na TikToku', otkrio je.

Lucy je u travnju 2022. godine Glennyju napisala da ga želi vidjeti, a par je ubrzo počeo razgovarati na WhatsAppu. 'Bio je stvarno zgodan i mišićav. Nisam mogla vjerovati da je to on. Stalno smo razgovarali telefonom – cijele noći. Sve je išlo brzo. Kad ljudi kažu da jednostavno znaš kada je to to – i to je zaista istina. Bili smo tako iskreni i otvoreni od prvog dana', podijelila je svoju priču ova Britanka.

Par je shvatio da imaju puno toga zajedničkog, od sličnih životnih situacija do snažne emocionalne povezanosti. Kako je Lucy živjela s bivšim partnerom dok su prodavali kuću, a Glenny nije imao stalnu adresu, nisu se osobno upoznali sve do ožujka 2023., a kada su se napokon sreli, opisali su to kao nevjerojatno iskustvo.

'Kada sam ga čekala na aerodromu, bila sam jako nervozna. Teško je opisati kako sam se osjećala kada sam ga ugledala. Glenny je meni rekao: „Tako si niska.“', podijelila je.

Glenny je pak dodao kako mu je susret s Lucy bio najbolji dan u mom životu. Ostao je u Velikoj Britaniji šest mjeseci, upoznao njezinih dvoje male djece i proveo vrijeme s Lucy. Par je zatim otputovao u Saint Kitts kako bi Lucy upoznala njegovu obitelj, a Glenny ju je zaprosio dok su bili na večeri. 'Odjednom su svi njegovi prijatelji došli s ljubavnim srcima i ružama, a on je kleknuo i zaprosio me', prisjetila se Lucy. Međutim, nakon toga su morali provesti razdvojeni deset mjeseci dok je Glenny podnosio zahtjev za zaručničku vizu.

