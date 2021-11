Prema novom istraživanju, 2-3 šalice kave dnevno doprinose manjem riziku od demencije i moždanog udara

Studija koja je nedavno objavljena u časopisu PLOS Medicine proučavala je odnos između ispijanja kave i čaja i obolijevanja od demencije i moždanog udara, a pokazala je da dvije do tri šalice kave i tri do pet šalica čaja dnevno rizik od moždanog smanjuju za 32, a od demencije za 28 posto.

- Pijenje kave i čaja odvojeno ili zajedno umanjuje rizik od moždanog udara i demencije, kao i demencije nakon moždanog udara. što je česta pojava - stoji u zaključku.

Ovo inače nije prva studija koja je utvrdila vezu između kave i zdravlja. Istraživanje s 468.000 sudionika pokazalo je isto tako da se ispijanje do tri šalice kave dnevno povezuje s manjim rizikom od moždanog udara i srčanih bolesti, a meta analiza podataka od 34.282 sudionika objavljena u časopisu Clinical Nutrition 2016. također je pokazala da je umjereno ispijanje kave dnevno povezano sa smanjenim rizikom od demencije.

Ipak, ova je najnovija studija o vezi između kave i demencije napravljena baš jer su neke prijašnje utvrdile da kava šteti mentalnom zdravlju i ugrožava pamćenje, pa čak i da povećava šanse za demenciju. Tako je studija objavljena ranije ove godine u časopisu Nutritional Neuroscience pokazala da su demenciji skloniji oni koji dnevno piju više od šest šalica kave.

Najnovija se studija zato poziva na godine istraživanja zbog čega ju neki mogu smatrati relevantnijom; za nju se naime zdravlje sudionika pratilo u razdoblju od 10 do 14 godina, a istraživači su bilježili i njihove razne navike, pa tako i navike ispijanja kave i čaja.

Tijekom istraživanja, 5.079 sudionika razvilo je demenciju, a 10.053 sudionika imalo je barem jedan moždani udar, pa su istraživači među njima usporedili one koji nisu pili kavu ili čaj s onima koji su te napitke pili redovito, a otkrili su da kava i čaj u svakom slučaju smanjuju rizik od spomenutih bolesti; s tim da su najmanji rizik imali oni koji su pili dvije do tri šalice kave, odnosno tri do pet šalica čaja dnevno, prenosi Health.

