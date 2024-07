Vrlo vjerojatno pogrešno ribate sir: S jednim trikom smanjit ćete nered i uštedjeti na vremenu!

Svi volimo naribati sir: na lasagne, u sendviče, na salate, na pizzu....skoro pa da ne postoji jelo u koje ga ne možemo naribati - pogotovo ako ste ljubitelj sira.

No, ljubitelji sira znaju koliko samo ribanje sira uvijek stvara nered u kuhinji, ali jedan muškarac osmislio je genijalni trik za ribanje sira bez ikakvog nereda. Sve što trebate je plastična vrećica za hranu, kako prenosi The Sun.

Trik je podijeljen na TikToku profilu The Dad Briefs, a u videu objašnjava kako vam samo jedna plastična vrećica može pomoći u smanjivanju nereda.

Sve što trebate napraviti je staviti plastičnu vrećicu za hranu na dno ribeža za sir prije nego što počnete ribati sir. Zatim naribajte sir kao i obično, a sve što naribate završit će u plastičnoj vrećici!

VEZANI ČLANCI:

Video je brzo postao popularan na društvenim mrežama, a mnogi korisnici ostali su oduševljeni ovim trikom. “Stvarno je tako jednostavno? Promijenili ste mi život!”, napisala je jedna korisnica, dok je jedan korisnik dodao: “Sjajno! Najviše mrzim čistiti ostatke sira s kuhinjskog pulta.”

"Briljantno", glasio je još jedan komentar, a Slade im se zahvalio. "Hvala! Drugi su to radili prije mene, ali to je i dalje moj omiljeni trik2, ističe Slade. "Wow, to je super! Definitivno ću to učiniti sljedeći put", dodao je netko. je netko drugi. "Stvarno mi se trik sviđa. Cijeli život sam to činio krivo", kaže još jedan pratitelj.

TikTokerica pokazala super trik za brže guljenje krumpira: 'Više nema povratka na staro!'