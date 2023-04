Vrijeme potrebno za probavu hrane ovisi o nekoliko faktora: Evo kako možete poboljšati rad svojih crijeva

Općenito, hrani je potrebno 24 do 72 sata da prođe kroz probavni trakt. Točno vrijeme ovisi o količini i vrsti hrane koju pojedemo. Stopa se također temelji na čimbenicima kao što su spol, metabolizam i ima li osoba probavnih problema koji bi mogli usporiti ili ubrzati proces. U početku hrana putuje relativno brzo kroz probavni sustav, u roku od 6 do 8 sati hrana je prošla kroz želudac, tanko i debelo crijevo. Jednom u debelom crijevu, djelomično probavljeni sadržaj obroka može stajati više od jednog dana dok se još više razgrađuje, piše Healthline.

Normalni raspon vremena prolaska uključuje sljedeće: pražnjenje želuca (2 do 5 sati), prolazak kroz tanko crijevo (2 do 6 sati), prolazak kroz debelo crijevo (10 do 59 sati) i prolazak cijelim crijevom (10 do 73 sata). Brzina vaše probave također se temelji na tome što ste pojeli. Za potpuno probavljanje mesa i ribe potrebno je čak 2 dana. Proteini i masti koje sadrže složene su molekule kojima treba više vremena da se vaše tijelo raspadne.

Nasuprot tome, voće i povrće, koje je bogato vlaknima, može proći kroz vaš sustav za manje od jednog dana. Najbrže se probavlja prerađena slatka brza hrana poput čokoladica. Vaše ih tijelo razdire za nekoliko sati, ostavljajući vas opet gladnima. Što se zapravo događa tijekom probave? Probava je proces kojim vaše tijelo razgrađuje hranu i izvlači hranjive tvari potrebne za rad. Sve što ostane je otpadni proizvod, koji vaše tijelo uklanja. Vaš probavni sustav sastoji se od pet glavnih dijelova: usta, jednjak, trbuh, tanko crijevo, debelo crijevo.

Dok žvačete, žlijezde u ustima ispuštaju slinu. Ova probavna tekućina sadrži enzime koji razgrađuju škrob u vašoj hrani. Rezultat je kašasta masa koja se naziva bolus i koju je lakše progutati. Kada gutate, hrana se spušta niz vaš jednjak - cijev koja povezuje vaša usta sa želucem. Mišićna vrata koja se nazivaju donji ezofagealni sfinkter otvaraju se kako bi hrana krenula u vaš želudac.

Kiseline u želucu još više razgrađuju hranu što proizvodi kašastu mješavinu želučanih sokova i djelomično probavljene hrane, zvanu himus. Ova mješavina prelazi u vaše tanko crijevo. U vašem tankom crijevu gušterača i jetra doprinose mješavini vlastitih probavnih sokova. Sokovi gušterače razgrađuju ugljikohidrate, masti i bjelančevine, a žuč iz vašeg žučnog mjehura otapa mast. Vitamini, druge hranjive tvari i voda prolaze kroz stijenke tankog crijeva u krvotok, dok se neprobavljeni dio koji ostaje kreće u debelo crijevo. Debelo crijevo apsorbira svu preostalu vodu i ostatke hranjivih tvari iz hrane. Ostatak postaje čvrsti otpad, koji se naziva stolica koju vaš rektum pohranjuje dok ne budete spremni za pražnjenje crijeva.

Kako bi hrana nesmetano prolazila kroz vaš probavni sustav i kako biste spriječili probleme poput proljeva i zatvora, isprobajte ove savjete: 1. Jedite više povrća, voća i cjelovitih žitarica jer su oni bogati izvori vlakana, a vlakna pomažu da se hrana lakše i potpunije kreće kroz vaš probavni sustav. 2. Ograničite crveno meso i prerađenu hranu jer studije pouzdanog izvora pokazuju da crveno meso proizvodi kemikalije koje su povezane s bolestima srca. 3.. Dodajte probiotike svojoj prehrani jer ove korisne bakterije pomažu u istiskivanju štetnih buba iz vašeg probavnog trakta. Naći ćete ih u hrani poput jogurta i kefira te u dodacima prehrani. 4. Vježbajte svakodnevno jer pokretanje tijela održava i vaš probavni trakt pokretnim. Čak i samo šetnja nakon jela može spriječiti plinove i nadutost, a vježbanje također održava vašu težinu pod kontrolom, što smanjuje rizik od određenih vrsta raka i drugih bolesti probavnog sustava. 5. Puno spavajte jer je manjak sna povezan s pretilošću, što može pridonijeti problemima s vašim probavnim sustavom. 6. Upravljajte stresom jer pretjerani stres može pogoršati probavne probleme poput žgaravice i sindroma iritabilnog crijeva. Tehnike za ublažavanje stresa kao što su meditacija i joga mogu pomoći u smirivanju vašeg uma.

