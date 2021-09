'Volim svoju suprugu, ali zašto ne mogu prestati razmišljati o kolegici s posla?'

- Sa suprugom sam već 12 godina u braku i imamo jedno dijete. No, mislim da sam zaljubljen u drugu ženu i to mi uzrokuje mnoge neprospavane noći. Upoznao sam je na poslu i svaki put kad je vidim, ludo me privlači - napisao je jedan muškarac za Mirror.

Nije to samo fizički, iako je to veliki dio, već se super slažu i mogu zajedno lako pričati i smijati se. Podsjeća ga na to kako se osjećao kada je tek upoznao suprugu i kada ju je krenuo upoznavati. Ovo mu je sve veliki šok jer je mislio da za njega nema nikoga osim supruge i nikada prije nije sumnjao u njihovu vezu.

- Nikada do sada nisam sreo nikoga tko se uspoređuje s njom. I znam koliko sam sretan što je imam. Prekrasna je iznutra i izvana, a moji prijatelji su zavidni na našoj vezi. Zašto onda stalno mislim na ovu drugu ženu? Trebam li ozbiljno shvatiti te osjećaje i učiniti nešto po tom pitanju ili ih jednostavno zanemariti? - pitao je stručnjakinju.

- Mislim da ovo što doživljavate je velika zaljubljenost, odnosno snažna fizička i emocionalna privlačnost. No, morate biti vrlo oprezni i ne zamijeniti to za ljubav. Normalno je da vas privlače drugi ljudi, čak i kad ste u vezi, ali to ne znači da biste trebali uništiti svoj brak. Izgradili ste život sa svojom suprugom i imate dijete. Zašto biste ovo izložili riziku zbog uredske romanse? Podsjećajte se koliko ste sretni i što imate za izgubiti - odgovorila mu je Coleen Nolan.

