Veliki sajam domaćih OPG-ova stiže na Bundek: Opskrbite se zdravim proizvodima prije Uskrsa

Tvrtka ABC-RENT uspješno je održala već četiri sajma OPG-ova pod sloganom “Zdravo je pravo!” na Zagrebačkom Bundeku proteklih godina, a sajam je privukao sve zaljubljenike u domaće i zdravo koji su obilazeći štandove napunili svoju košaricu domaćim proizvodima. Tako će se i ovaj peti po redu ovaj popularni sajam održati na Zagrebačkom Bundeku od 27-29.03.2026. Stoga, ako ste ljubitelji domaće hrane i volite kupovati kod provjerenih proizvođača iz ekološke proizvodnje, svakako posjetite sajam na kojem će izlagati preko 100 izlagača iz cijele Hrvatske.

Bit će to spoj gastronomske tradicije, kvalitete, proizvoda ekološkog i kontroliranog porijekla te održivosti. U petak sajam traje od od 14-20h, te subotu i nedjelju od 10:00-20:00 sati, a posjetitelje očekuje bogata ponuda izlagača: razni suhomesnati i mliječni proizvodi, razna domaća ulja, med i proizvodi na bazi meda, jaja, voće i povrće, zimnice, ajvari, tjestenine, svježe te konzervirano povrće i voće i još mnogi drugi proizvodi. Također, tu je i raznovrsna kozmetika te proizvodi na bazi ljekovitog bilja, terapeutske kreme, ali i razne rukotvorine, nakit i razni dekorativni predmeti s kojima možete razvesiliti svoje najbliže kao poklon za Uskrs.

Bogat zabavni program i aktivnosti za djecu tijekom cijelog vikenda

Posjetitelje naravno očekuje i bogat zabavni program tijekom vikenda: gostovanje dječjih zborova: zbor Kikići & Genijalci, zbor Bajka, zbor Cvrkutavci, te dječji folklorni ansambl Srčeka a nastupit će i tamburaši i plesači iz KUD-ova: Posavka Oborovo, Gradići, Ščitarjevo, Stupnik, I Caginec, I zbor Turopoljska zvona, koji će počastiti posjetitelje tamburaškom izvedbom te tradicijskim plesovima starijih i mlađih članova.Nastupu će se pridružiti i Folkorno društvo i zbor UIR te zbor Novi Zagreb i pjevački zbor Stupnička srca. Svojim prisustvom program će uveličati i ansambl VIS Danice, ansambl Hearts of Zagreb, mažoretkinje iz kluba Stupnik, mažoretkinje iz Plesnog kluba Barbara, te cheerleadersice iz Cheerleading kluba Zagreb. Za najmađe i dobru zabavu pobrinuti će se Magic Leon show i lunapark Madi sa mnoštvom vrtuljaka, vlakića te ostalih igara za djecu.

Domaće delicije i gastronomska ponuda za sve posjetitelje

Za dobar zalogaj i predah od razgledavanja sajma pobrinut će catering Bračić., Piterija Zvrk ali i neki drugi izlagači koji će vaše nepce počastiti domaćim štrudlama, buhtlama, soparnikom i ostalim delicijama. Jednom kada pronađete svoj OPG u kvartu, susjedstvu ili županiji, moći ćete trajno nabavljati proizvode istog dobavljača, što je zapravo i osnovna želja organizatora – da kupci pronađu svoje trajne opskrbljivače zdravim i ekološkim proizvodima, ali i da svi izlagači pronađu svoje redovne konzumente.

Posjetite sajam i obogatite svoj uskrsni stol domaćim proizvodima

Dođite, obskrbite se domaćim i ekološkim proizvodima iz kontroliranog ekološkog uzgoja i obogatite svoj uskršnji stol te upoznajte OPG-ovce svog kraja, kupite kvalitetne proizvode ali i pronađite neki poklončić za svoje najmilije za Uskrs.

Sve informacije o eventu potražite na: https://abc-rent.hr/zdravo-je-pravo-2026