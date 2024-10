Vaš pas jede izmet? Ne ignorirajte tu naviku, iza nje se možda krije ozbiljan problem

Ponekad psi rade čudne stvari. Osim što se valja u blatu ili grize same sebe, vaš ljubimac možda povremeno pije vodu iz WC-a ili liže svoju stražnjicu. U nekim slučajevima može i jesti vlastiti izmet ili, još gore, izmet drugog psa ili životinje. To je pojava koja će zabrinuti svakog vlasnika. Međutim, stručnjaci kažu postoje razlozi zbog kojih psi čine takve stvari. Iako se to ljudima čini odbojnim, trebali biste razmisliti o mogućim uzrocima, piše USA Today.

Stručnjaci American Kennel Cluba (AKC) kažu kako postoji nekoliko razloga zašto psi jedu izmet. Oni mogu uključivati anksioznost, izolaciju, zatvorenost, pogrešno povezivanje s hranom ili traženje pažnje. Psi koji su doživjeli traumatična kažnjavanja možda jedu vlastiti izmet kako bi izbjegli dodatne ukore, kažu stručnjaci. Drugi psi to čine kako bi izazvali reakciju vlasnika pa je u tim slučajevima najbolje ne reagirati burno.

Ako psi često provode vrijeme sami, daleko od ljudi, također postoji mogućnost da počnu jesti izmet. Slično tome, psi smješteni u malim, skučenim prostorima – kao što su prenatrpane nastambe – mogu razviti istu naviku. Životinje također mogu zbuniti mirisi hrane i izmeta, posebice ako im je hrana preblizu mjesta gdje obavljaju nuždu.

Konzumacija izmeta poznata je pod nazivom koprofagija i zapravo nije rijetka pojava kod pasa. Prema studiji iz 2018. objavljenoj u časopisu Veterinarian Medicine and Science, 16 posto ispitanika otkrilo je da njihovi psi često jedu izmet. Međutim, gotovo 77 posto vlasnika izjavilo je da nikada nije vidjelo svoje pse da to čine.

Određene situacije u kojima se životinje tako ponašaju relativno su normalne. Na primjer, ženke koje doje svoje mlade jedu njihov izmet kako bi održale prostor čistim, piše PetMD. Neki psi će pak jesti izmet drugih životinja, poput konja, jer on sadrži hranjive tvari. Ipak, takvo ponašanje treba obeshrabriti jer izmet može sadržavati i štetne bakterije.

Ako vaš pas jede vlastiti izmet, s njim će možda sve biti u redu, ali i dalje postoji rizik od bolesti, navodi Muenster Milling. Ako vaš pas jede izmet druge životinje, postoji veliki rizik od zaraznih bolesti ili parazita. Simptomi povezani s konzumacijom izmeta uključuju gastroenteritis, povraćanje i proljev, smanjen apetit, umor i crijevne parazite. Stoga, ako primijetite neki od ovih simptoma, svakako se obratite veterinaru za pomoć.

Razmislite i o dodavanju vitamina ili enzima u prehranu kako biste spriječili da vaš ljubimac eksperimentira tijekom šetnje jer uzrok njegova ponašanja može biti nedostatak određenih hranjivih tvari, kao što je vitamin B. Ostale metode za sprečavanje ovog ponašanja uključuju obuku, korištenje naredbi, pažljivo praćenje tijekom šetnji i čišćenje izmeta odmah nakon što pas obavi nuždu.

