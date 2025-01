Vaš pas je je odjednom počeo gristi i agresivno reagirati? Trener pasa otkrio je tri razloga za promjenu ponašanja

Prilično je jasno zašto se za psa kaže da je čovjekov najbolji prijatelj: njegova odanost i bezuvjetna ljubav je nagrađujuće i radosno iskustvo koje potiče mnoge ljude da psa prime u svoje živote i domove. Np, unatoč nizu pozitivnih osobina, psi ponekad mogu raditi neželjene probleme poput pretjeranog lajanja, žvakanja namještaja i slično. Problem koji može postati vrlo ozbiljan je reaktivno ponašanje, piše Express.

Reaktivni psi burno reagiraju na sve, a pseći biheviorist Will Atherton u jednom je videu na Instagramu podijelio svoje dugogodišnje iskustvo te objasnio zašto se psi možda ponašaju na određeni način. Dao je i savjete kako riješiti sve neželjene probleme. "Reaktivnost je jedan od najčešćih problema u ponašanju. Dakle, ako se sami borite s tim, prije svega dišite i pokušajte pronaći malo mira u tome da niste sami, ali onda počnite raditi na tome jer vjerujem da je reaktivnost s čime se nijedan vlasnik ne želi nositi", objasnio je Atherton.

Stručnjak je rekao da se problem može prilično lako riješiti i savjetovao je ljudima da slijede korake navedene u njegovom videu. Atherton je podijelio tri razloga zbog koji psi grizu ili se agresivno ponašaju. "Razlog broj jedan je to što niste vođa na visokoj razini za svog psa. Morate biti sigurni da vaš pas traži vodstvo i smjernice u vama. Ako ne traže vaše vodstvo i smjernice, mogli bi vidjeti drugog psa i pomisliti da moraju sami donijeti odluku. Ta odluka što učiniti u ovoj situaciji rijetko je ispravna", objasnio je biheviorist.

Kao drugi zbog kojeg pas može biti reaktivan naveo je to što ga vlasnici nisu naučili kako "lijepo" hodati na opuštenoj uzici. Iako se ovo može činiti očitim, stručnjak je rekao da je to dio pomoći u popravljanju reaktivnosti, dok također pomaže osigurati da pas razumije što se od njega očekuje. Na kraju, Atherton je rekao da vlasnici pasa moraju biti u stanju prekinuti to ponašanje, pa kada se pas ponaša na nepoželjan način, tada je važno koristiti "smireno, dosljedno pseće vodstvo" za prekidanje ponašanje te imati "učinkovitu komunikaciju" sa psom. Pozitivno ponašanje zatim treba nagraditi.

Videozapis je prikupio tisuće pregleda, a više je ljudi zahvalilo stručnjaku na njegovim smjernicama. Prije nego što nabavite psa, važno je dobro istražiti pasmine. Također je vrijedno imati na umu da je dresura neophodna i da nisu svi psi prikladni za osobe koje će prvi put biti vlasnici. Ako želite primiti psa u svoj dom, razmislite o prednostima udomljavanja šteneta ili psa iz dobrotvorne organizacije ili lokalnog skloništa umjesto kupnje od uzgajivača.