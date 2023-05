Uspjela je ostati trudna samo nekoliko tjedana nakon što joj je transplantirana maternica njene majke

Nema veće ljubavi od majčine, a to je dokaza i jedna majka kada je odlučila svojoj kćeri dati maternicu kako bi mogla začeti dijete. Naime, Kristy i njen suprug htjeli su drugo dijete, a zbog Kristynih zdravstvenih tegoba, ona nije mogla začeti. Tu je odlučila uskočiti njena majka, Michelle Bryant, te je pristala transplantirati joj svoju maternicu, nakon čega je njena kći zatrudnjela nakon samo nekoliko mjeseci, prenosi Mirror.

30-godišnja Kristy primila je transplantaciju u Australiji nakon što je poslije rođenja svog prvog djeteta podvrgnuta histerektomiji koja joj je spasila život zbog krvarenja. Međutim, Kirsty je sudjelovala u istraživanju u Kraljevskoj bolnici za žene u Sydneyu, a njezina je mama bila donor. Operacija koja je trajala 16 sati prošla je dobro, a embrij je prebačen u maternicu, a to je isti onaj koji je formirao Kirsty.

VEZANI ČLANCI:

'Bila sam jako uzbuđena kad sam saznala. Čini mi se da je ovo sve bilo suđeno, ali još uvijek ne mogu vjerovati da ću imati još jedno dijete do kraja godine. Tako je divno da moje tijelo to može i da mi je mama podarila ovaj dar', rekla je Kristy, 'Mama je jako uzbuđena. Jedva čeka upoznati svog unuka, sretna je zbog toga'.

Kristyna trudnoća smatra se visokorizičnom, pa će biti pomno praćena do prosinca, kada se njezino dijete treba roditi, a očekuje se da će imati carski rez u 37. tjednu. Ona nema živce povezane s maternicom, tako da ako se porodi, ne bi mogla osjetiti trudove. Također, će se kontrolirati svaka dva tjedna od 18. tjedna trudnoće. Transplantacije maternice su privremene mjere za koje se očekuje da će trajati oko pet godina za žene koje se nadaju da će imati više djece. Kirsty je nastavila: 'Ljudi stalno govore da je to čudo, ali ja ih pokušavam podsjetiti: 'Ne, to je znanost. Znanost me dovela ovdje'.

Kroz 21 godinu rodila 14-ero djece: 'Svi nas stalno pitaju otkud nam novci za sve njih...'