Napravila je DNK test i otkrila da 12 godina odgaja tuđe dijete: 'Nisam znala kako reagirati'

Kada su 47-godišnja Donna Johnson iz Salt Lake Cityja u SAD-u i njezina obitelj radili DNK testove, nisu mogli ni zamisliti kakav će ih šok dočekati kada dobiju rezultate. Rezultati su pokazali da je njen suprug, Vanner, otac njihovog najstarijeg sina, dok otac najmlađeg nije bio poznat. 'Očajnički sam pokušala razumjeti što se događa i kako je to moguće, tada sam shvatila da je sigurno došlo do zabune u klinici gdje smo imali umjetnu oplodnju', rekla je Donna za The Sun.

Svojeg je supruga, Donna upoznala još u srednjoj školi. Vjenčali su se 2003. godine i dobili sina, Vannera Jr., koji sada ima 18 godina. Jedva su čekali da dobiju još jedno dijete, ali kod Vannera su se pojavili problemi s bruhom i operacija je uzrokovala štetu koja je značila da nisu mogli začeti dijete prirodnim putem. U ožujku 2007. imali su prvu rundu umjetne oplodnje koristeći Donnine jajne stanice i Vannerovu spermu. Nije uspjelo, ali tog su ljeta pokušali ponovno i uspjelo je.

'Kad se naš sin Tim rodio u kolovozu 2008. godine, činilo se kao čudo. Kao i mnoga braća i sestre, dječaci su bili drugačiji', rekla je Donna. Vanner Jr. je imao tatine plave oči i svijetlu kosu, dok je Tim imao maminu tamnu kosu i bio je sportski nastrojen. 'Bili smo sretna obitelj i Vanner je obožavao oba dječaka', nastavlja Donna. Jednog dana kad su djeca porasla, iz zabave su odlučili napraviti DNK test kako bi saznali više o svom nasljeđu. Šest tjedana kasnije, u kolovozu 2019., dobili su rezultate i počeli se pitati tko je Timov biološki otac te može li im Tim biti oduzet.

Kontaktirali su odvjetnika koji ih je uvjerio da će ostati Timovi zakoniti roditelji, što je bilo veliko olakšanje. Ali, Donna je s mukom gledala kako se Vanner pomirio s činjenicom da Tim biološki nije njegov: 'Nije bio ništa drugačiji u njegovoj blizini, ali mogla sam reći da je bio u šoku. Utonula sam u depresiju i bilo mi je teško usredotočiti se na posao učiteljice'. Uz pomoć savjetnika, odlučili su Timu, koji je tada imao 12 godina, reći istinu, smatrajući da bi bilo gore da je sazna kao odrasla osoba.

U listopadu 2020. Vanner je odveo Tima na sladoled kako bi mu objasnio novonastalu situaciju. 'Kad su se vratili, zagrlila sam našeg sina, govoreći mu koliko ga volimo. Bio je vrlo tih i rekao je da voli i on nas', kaže Donna. Kasnije joj je Vanner rekao da je Timu, kad je priopćio vijest, trebalo nekoliko sekundi da je obradi, a zatim je rekao: 'Stvarno? Volio bih znati kako bih izgledao s tvojim genima'. Tim je to podnio s takvom zrelošću, kao i Vanner Jr, koji je rekao da mu je Tim još uvijek brat.

Nekoliko tjedana kasnije, Tim je rekao da želi da pronađu njegovog biološkog oca. Roditelji su poštovali njegovu odluku, ali su bili zabrinuti što bi se moglo dogoditi. Koristeći drugi DNK test, pronašli su ženu za koju su mislili da je Timova biološka teta. Više kopanja otkrilo je blog koji je napisao njezin brat, čovjek po imenu Devin McNeil, koji je živio u Coloradu. Vidjeli su da je oženjen i ima djecu. Pronašli su Devinov broj na internetu i znali su da će im ovaj poziv promijeniti živote. Ali, to je ono što je Tim želio, pa je u ožujku 2021. Vanner nazvao broj.

Nakon toga, Vanner je rekao da je 47-godišnji Devin, bio razumljivo skeptičan, ali je pristao napraviti DNK test. Dva dana kasnije, svi su razgovarali na FaceTimeu. Donnina tjeskoba je bila ogromna, ali Devin i njegova 46-godišnja supruga Kelly, bili su vrlo dragi, prihvaćajući da od njih ništa ne potražuju. 'Ne bi bilo bitke za skrbništvo, jer smo svi vjerovali da je Vanner Timov otac. Samo smo htjeli shvatiti kako se to dogodilo i što učiniti', govori Donna,' Shvatili smo da smo bili u istoj klinici za umjetnu oplodnju na isti dan, prije 14 godina. Otišla sam na vađenje jajne stanice, a Kelly na implantaciju embrija za njezinog najstarijeg sina Talona'.

DNK testovi potvrdili su da je Devin Timov otac kao i Talonov - uzorci sperme nisu bili zamijenjeni; umjesto toga, Devinov je nekako korišten za oboje. Tim je bio uzbuđen kad su mu rekli da su pronašli Devina, a njih su se dvoje susreli u lipnju 2021. u parku blizu njihove kuće. 'Pokušala sam se što više smiriti dok smo nas četvero pozdravljali Devina, Kelly i njihovu djecu, Talona, ​​15, Paxtona, 10, i Londyn, osam', priznaje Donna, 'Grliti neznanca s kojim sam napravila dijete bilo je nestvarno, ali dio moje tjeskobe nestao je kad su se djeca počela igrati'.

Kad je Tim otišao postaviti Devinu pitanja koja je pripremio, primjerice koliko je bio visok u njegovim godinama, a Donna vidjela koliko se dobro slažu, konačno se mogla opustiti: 'Bilo je čudno vidjeti ih zajedno, ali nekako dobro'. Vidjela je mnogo sličnosti u njihovim manirima i interesima – više nego u tome kako su izgledali. Nekoliko sati kasnije, Vanner je pitao Tima želi li fotografiju s Devinom, a Tim je odgovorio da bi volio sliku s oba tate. 'Skoro sam zaplakala u tom trenutku. Ako se on s tim mogao briljantno nositi, mogu i ja', rekla je Donna.

Uz redovite poruke, pozive i videochatove, ponovno su se susreli s Devinom, Kelly i njihovom djecom u studenom 2021, a prošlog su ih ljeta posjetili u Coloradu. Izvansudski su se nagodili s klinikom 2022. 'Još uvijek ne znamo kako se to dogodilo i frustrirajuće je što industrija ne štiti obitelji kojima služi na pravi način. Kelly i Devin su divni ljudi. Osjećaju se kao produžetak naše obitelji - nema tajni ni srama, samo dvije obitelji koje se suočavaju s problemima s ljubavlju i prijateljstvom', objašnjava Donna.

Kelly je rekla: 'Vidjeti Donnu na FaceTimeu bilo je nadrealno. Dok smo razgovarali, stalno sam razmišljala: Ova žena, koju nikad nisam upoznala, rodila je dijete od mog muža! Kad su testovi pokazali da je Devin Talonov otac, olakšanje je bilo ogromno. Ali, posljedice onoga što se dogodilo Johnsonovima bile su ogromne. Unatoč našem šoku, Devin i ja pokušali smo ostati mirni. Reći djeci bilo je teško, ali su to prihvatili – čak su mislili da je uzbudljivo. Devin je sve rješavao sa suosjećanjem i brigom, a oboje smo radili s Donnom i Vannerom kako bismo pomogli Timu da se poveže s Talonom, Paxtonom i Londynom. Bilo je trenutaka koji su me iznenadili, kao kad sam prvi put čula našu djecu kako govore da imaju troje braće i sestara, a ne dvoje, ali sam shvatila da mogu prihvatiti teške stvari i pretvoriti potencijalno negativno u predivno pozitivno. Moja je obitelj jača nego ikad – a sada se to odnosi i na Johnsonove'.

