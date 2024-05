Ovaj kućanski predmet pravi je raj za klice - i vjerojatno vam nikad nije palo na pamet očistiti ga

Jedan kućanski predmet, koji svakodnevno koristimo, većina ljudi zaboravi očistiti, a on je pravi raj za klice. Naravno, riječ je o daljinskom upravljaču za televizor koji mnogi nisu temeljno očistili od kako su ga kupili. No, morate znati da se na njemu skupljaju bakterije koje ulaze u udubine između tipki te koje mogu dovesti do bolesti, piše New York Post.

Ako želite brzo i učinkovito očistiti svoj daljinski upravljač stručnjakinja za čišćenje, Marla Mock, rekla je da je sve što trebate pamučna krpa, alkohol, krpa koja ne ostavlja dlačice i dodatna čačkalica.

Važno je izvaditi sve mrvice iz udubina daljinskog upravljača čačkalicom prije nego počnete čistiti, a zatim možete prebrisati daljinski upravljač krpom od mikrovlakana s alkoholom. Nakon što ljepljivi ostaci nestanu, osušite ga čistim i suhim ručnikom ili krpom.

Također, daljinski upravljač možete zamotati u plastičnu vrećicu kako bi ga lakše očistili te kako bi spriječili djecu da nepotrebno otvaraju i zatvaraju poklopac baterije. A, još neka često zaboravljena područja za čišćenje su: mobiteli, ključevi, ručke na vratima i volani vaših automobila. Sve su to područja koja svakodnevno dodirujemo zmazanim rukama.

