Umrla je na operacijskom stolu, a kada su je oživjeli vidjela je nešto što nikada neće zaboraviti

Smrt je tema koja oduvijek fascinira i izaziva brojna pitanja. Dok se neki boje kraja jer misle da nakon njega nema ništa, drugi vjeruju kako odlazak s ovog svijeta zapravo ne znači završetak života. A u prilog toj teoriji ide i iskustvo žene iz Atlante koja tvrdi da je potpuno napustila svoje tijelo prije nego što se vratila u njega, piše UNILAD.

Za nju je to, priznala je medijima, bilo poprilično zastrašujuće iskustvo. Priča o Pam Reynolds Lowery, ženi iz Atlante u Georgiji, fascinirala je mnoge ljude nakon što je ustvrdila kako je umrla pa se ponovno vratila u život. Ova pjevačica i tekstopisac izjavila je da je 1991. godine, u dobi od 35 godina, imala iskustvo bliske smrti tijekom operacije te je neko vrijeme smatrana klinički mrtvom. U tom je trenutku, kaže, imala je nezaboravno iskustvo.

Lowery je morala na operaciju mozga zbog velike aneurizme. No, zbog male vjerojatnosti da će preživjeti operaciju, liječnik je predložio operaciju s potpunim zaustavljanjem funkcija tijela. Zbog toga je njezino tijelo ohlađeno na 10 Celzijevih stupnjeva, liječnici su joj zaustavili disanje i otkucaje srca su zaustavljeni, a iz glave su joj ispraznili krv.

Osim toga, oči su joj zatvorene ljepljivom trakom, a u uši su joj stavljeni maleni čepići sa zvučnicima koji su emitirali su zvučne klikove koji su se koristili za provjeru nereaktivnosti mozga tijekom operacije.

Unatoč svemu tome, Pam je izjavila da se podigla izvan svog tijela i s visine vidjela kirurge kako rade na njezinoj lubanji. Reynolds se prisjetila svog iskustva i neobičnosti cijele situacije. 'Gledala sam prema dolje na tijelo. Znala sam da je to moje tijelo, ali mi nije bilo stalo. Moja perspektiva bila je kao da sjedim na liječnikovom ramenu. Sjećam se instrumenta u njegovoj ruci, izgledao je kao drška moje električne četkice za zube', ispričala je kasnije.

Sa svoje pozicije pratila je daljnji tijek operacije. 'Pretpostavila sam da će lubanju otvoriti pilom. Čula sam za pojam „pila“, ali ono što sam vidjela izgledalo je više kao bušilica nego pila – čak je imao male nastavke koji su se čuvali u kutiji koja je izgledala kao kutija u kojoj je moj otac čuvao svoje ključeve dok sam bila dijete', rekla je Pam.

Dodala je kako je u toj čudnoj dimenziji postojanja imala i svog vodiča. Bio je to njezin ujak koji ju je, kaže, uvjerio da se mora vratiti u tijelo i pomogao joj je da to učini. Pam kaže kako sama nije imala volje za tim jer je izgledala 'beživotno'. 'Moj ujak je bio taj koji me vratio dolje do tijela, ali kad sam stigla do tijela i pogledala ga, nisam željela ući u njega,' ispričala je.

Iako su mnogi povjerovali u njezinu priču, bilo je onih koji su prema njezinu svjedočanstvu bili poprilično skeptični. Pojedinci su tvrdili kako je Reyndols vjerojatno doživjela slučaj svjesnosti pod anestezijom, a riječ je o stanju u kojem se pacijenti mogu prisjetiti detalja operacije unatoč tome što su pod općom anestezijom.

