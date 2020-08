'U problemima sam do grla, trudne su mi i cura i ljubavnica'

Moja djevojka je trudna, ali je sada trudna i moja ljubavnica koju redovito viđam. Do grla sam u problemima. Uvijek samo bio pravi ženskaroš, ali moja djevojka me uspjela primiriti. Od trenutka kada smo prohodali, više nisam razmišljao o seksu za jednu noć. Ona ima 30 godina, ja 28. Zajedno smo već tri godine, a prošle godine se uselila kod mene. Volim tetovaže i htio sam novu pa mi je rekla da mogu napraviti jednu za svoj rođendan. Otišao sam u salon i dogovorio tri termina. Moja tattoo majstorica bila je stvarno zgodna. Nakon prvog termina javila mi se preko poruka u vezi drugog termina, ali te poruke brzo su se pretvorile u seksualne poruke - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Jednog dana otišao je kod nje u stan i prevario je svoju djevojku. Seks s njom bio je odličan, kako sam kaže, te su ga ponovili tijekom sljedećih nekoliko dana. No onda mu je djevojka rekla da je trudna i on je prekinuo svaki kontakt sa svojom ljubavnicom. Nekoliko tjedana kasnije, dobio je poruku od nje i da je ona trudna. Želi da se on useli s njom i brine o djetetu, ali on ne želi jer već ima dijete na putu sa svojom djevojkom. Sada ne zna kako da riješi cijelu situaciju pa za savjet pita stručnjakinju.

- Ova situacija nikako ne izgleda dobro za vas. Dogodile su vam se istovremeno čak dvije neplanirane trudnoće. Ne možete samo zaželjeti da ova situacija nestane. Razgovarajte s ljubavnicom. Recite joj da vam je žao što ste je zavlačili, ali da ste predani svojoj djevojci. Ako se odluči na nastavak trudnoće, mora biti svjesna da će biti samohrana majka. U tom slučaju tražite test očinstva i recite joj da ćete je podupirati financijski i emocionalno. Svako dijete zaslužuje dva roditelja koja će mu pružati ljubav. Tada i svojoj djevojci priznajte istinu, tražite je oprost i obećajte joj da se neće ponoviti - odgovorila mu je Deidre.

