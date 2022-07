Trudnica ljuta na supruga: 'Ne želi otkazati putovanje s prijateljima iako odlazi uoči mog termina'

Jedna je trudnica na Redditu napisala kako joj je suprug prije nego što ona treba roditi odlučio s prijateljima otići na jednomjesečni odmor koji ne želi odgoditi za neko manje turbulentno vrijeme. Objasnila je da su suprug i njegovi prijatelji to putovanje planirali pune četiri godine i neprestano nailazili na prepreke, a ovog su ljeta napokon dogovorili sve detalje, piše Mirror.

- Putovanje im se stalno odgađalo zbog smrti nekih bliskih ljudi njegovih prijatelja, financijskih problema i korona virusa. Planiraju otići za dva mjeseca ali je to je skroz blizu mog termina poroda. Ne želim proći kroz taj porod sam, a nitko drugi ne može biti sa mnom jer mi je tata umro, a mama je bolesna - napisala je u objavi.

Osjeća se, kaže, loše što ga je uopće molila da ponovno odgodi putovanje kako bi mogao biti prisutan kad im se rodi kćer,a i njegovi joj prijatelji zamjeraju što im kvari planove. Da stvar bude još kompliciranija, on ima i dijete iz prvog braka nad kojim ima puno skrbništvo, što znači da bi se ona morala brinuti i o njemu tijekom i odmah nakon što rodi svoje dijete.

- Rekao mi je da porod 'nije tako velika stvar' i da se njegov sin rađao samo sat vremena, te da je medicinska sestra bivšoj ženi bila velika podrška. Također, ne želim brinuti i za njegovog sina čim izađem iz bolnice. Njegova mama inače vikendima dolazi po njega, no nekad se ni ne pojavi, a nemam ga s kim drugim ostaviti - nastavila je.

Korisnike Reddita upitala je za savjet, a oni su bili u potpunosti na njezinoj strani.

- Ako on ne može staviti vas i svoje dijete na prvo mjesto sada, to ne sluti na dobro za kasnije. Nikako ne biste smjeli kroz to prolaziti sami - napisala joj je jedna korisnica.

- Recite mu da se, ako ode na to putovanje, ne mora niti vratiti. Muškarac koji svojoj ženi kaže da porod nije velika stvar i da nije važno je li on tu ili ne, nije muškarac s kojim je vrijedno biti - oštro je dodala druga korisnica.

