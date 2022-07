'Moju prijateljicu suprug već neko vrijeme vara, svi znaju to osim nje: Trebam li joj reći?'

Moja je najbolja prijateljica jako draga i dobra osoba ali njezin se muž ponaša užasno i ne znam što vidi u njemu. Pretpostavljam da je šarmantan, ali ja vidim kroz taj njegov šarm i znam da je on obični sebični narcis koji stalno gleda druge žene, pa tako i mene. Svi znaju da već neko vrijeme spava s jednom mlađom ženom i vješto to skriva od nje, te se pravi kao da je sve sjajno, a ona ništa ne shvaća. Bojim se da će na ružan način saznati i da će ju to slomiti, napisala je jedna žena za Mirror.

Do sada joj, kaže, nije rekla jer ju nije htjela povrijediti, te se nadala da će on prestati i urazumiti se, kao i da ljudi neće više širiti glasine o njegovim avanturama. Osim toga, nema nikakve čvrste dokaze i nikada ga nije vidjela s tom mlađom ženom pa ju je strah i da joj prijateljica neće vjerovati i da će se na kraju na nju naljutiti.

- Jako sam ljuta jer ona to nikako nije zaslužila i zaista ga voli, a on ju samo iskorištava i ponaša se loše prema njoj. Trebam li joj reći? - pitala je.

- Situacija u kojoj se nalazite nije jednostavna jer ćete joj, ako joj kažete, preokrenuti cijeli život, a to može uništiti i vaše prijateljstvo. Ja bih osobno voljela takve vijesti čuti od prijatelja kojem je stalo do mene, a ne od nekog poznanika; ali kao što i sami kažete, nemate dokaza. Mislim da biste prvo trebali razgovarati s njim. Objasnite mu da znate za njegovu aferu, kao i svi ostali, tako da su velike šanse da će joj netko reći. Savjetujte mu da bi bilo bolje da joj on to kaže nego vi ili bilo tko drugi, a onda neka on razmisli o svemu. Ako joj kaže i vas prijateljica nakon toga pita jeste li znali, možete joj reći da ste čuli glasine i razgovarali s njim, te mu savjetovali da učini pravu stvar - odgovorila joj je Coleen Nolan.

