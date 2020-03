Torbe imaju više od deset tisuća vrsta bakterija: Evo kako se zaštititi

Budući da diljem svijeta raste broj zaraženih od koronavirusa, ljudi rade sve što mogu kako bi se zaštitili. Iako je pranje i dezinfekcija ruku odličan način za zaštitu od virusa, nošnje torbice zapravo sabotira cijeli proces čišćenja od bakterija. Prema stručnjacima za održavanje torba, one sadržavaju više od deset tisuća vrsta bakterija, što ih čini prljavijim od javnih zahoda.

Budući da se one nose u rukama, često se stavljaju na prljave površine i podove te njihova koža stvara idealne uvjete ta razmnožavanje bakterija. Stručnjaci za zaštitu za Daily Mail otkrili su svoje savjete kako smanjiti rizik obolijevanja od virusa putem torba.



Ručke na torbama su idealno mjesto za razmnožavanje bakterija, a što se više koriste, to više prirodnih ulja iz ruku se upija u kožu na torbi. Kako biste smanjili prijenos bakterija, ručke omotajte maramom. Ne samo da se štitite, nego i dodajete osobni dodir vašoj torbi.



Kada se radi o stvarima koje nosite u torbi, šminku biste trebali spremati u posebnu torbicu. Šminka je nešto što ide direktno na lice, a na prljavim mjestima može pokupiti razne bakterije. Također biste trebali paziti o stvarima koje spremate u torbu, to jest trebali biste izbjegavati skupljanje smeća i stvari koje mogu prenositi bakterije, poput mobitela.



Iako je najgore torbe stavljati na prljave podove na javnim mjestima, trebali biste paziti i na stavljanje torbe na kuhinjsku podlogu i površine. Ako se uređaji u kuhinji ne čiste dovoljno, kuhinjska podloga postaje savršeno mjesto za razmnožavanje bakterija. Torbe biste trebali objesiti ili na javnim mjestima držati u krilu. Na samom kraju, najvažnije je pranje ruku i dezinfekcija. Učestalim pranjem ruku, smanjuje se količina ulja i bakterija koji prelaze u torbu te se smanjuje rizik zaraze.

