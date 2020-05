'Supruga i ja se stalno svađamo, a optužila me i da gledam previše pornića'

Jedan muškarac požalio se psihoterapeutkinji Deidri jer ima problema u svom braku. Njegova supruga i on stalno se svađaju, a sada ga je čak optužila da gleda previše porno filmova. Ne zna kako da riješi probleme s njom pa je za savjet pitao stručnjakinju, prenosi The Sun.

“Kada smo si dobri, onda smo si stvarno dobri, ali kada se svađamo, stvarno je mrzim. Sve je ovo počelo kada je pronašla fotografije golih žena na mom mobitelu, što nije bilo prvi put. Sada me pitala koliko često gledam porno filmove, na što sam joj odgovorio nekoliko puta na tjedan. Rekla je da je to previše, ali ja smatram da sam samo normalna osoba pa smo se opet posvađali. Naš seksualni život je u redu, ali svađanje me smeta. Da nemam djece s njom, sigurno bih je ostavio”, rekao je on.

Deidre mu je odgovorila: “Vaš seksualni život je u redu za vas, ali je li i za nju? Seks bi trebao učiniti drugoj osobi da se osjeća voljeno. Vaša žena očito se osjeća nesigurno i da vam nije dovoljna. Recite joj da ste spremni popraviti vaš odnos. Ostavite se porno filmova i recite joj da ste spremni razgovarati, a ne svađati se.”

