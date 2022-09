'Suprug se viđa s prostitutkama i tvrdi da sam ja kriva jer ne držim do svog izgleda'

- Moj muž se već godinama premišlja želi li ostati u braku sa mnom ili ne, a sada krivi mene za svoje ponašanje. Naime, viđa se s prostitutkama i tvrdi da sam ja kriva za to, jer više ne držim do svog izgleda i zapustila sam se. Zajedno smo 15 godina i imamo kćer od 11 godina. Prije otprilike tri godine mi je rekao da me voli, ali da više nije zaljubljen u mene. Moj svijet se raspao - napisala je jedna žena za The Sun.

Tada se iselio iz njihove kuće, ali nakon nekog vremena, baš kada je ona nastavila sa svojim životom, rekao joj je da je napravio veliku pogrešku. Dopustila mu je da se vrati i godinu dana su stvari između njih bile dobre. No, onda je iznenada rekao da više ne želi biti s njom jer ju doživljava kao sestru. Bila je povrijeđena i rekla mu da ako ovaj put ode, to će biti zauvijek.

- Bila sam sumnjičava pa sam pogledala njegov laptop i otkrila da je, prije nego što mi je rekao da ponovno želi raskinuti brak, razgovarao s drugim ženama na internetu, uključujući i prostitutke. Kada sam vidjela njegove poruke s njima, pozlilo mi je. Pisao im je da su lijepe i seksi i opisao što im točno želi učiniti u seksualnom smislu. Ja sam cijelo vrijeme mislila da on pokušava raditi na našem braku, a on je radio ovo - nastavila je.

Bila je shrvana i suočila se s njim, a on joj je tada rekao da ga je ona na to natjerala jer je bila tako neprivlačna i beskorisna. Sada će se uskoro iseliti iz doma, ali je uvjeren da, unatoč tom užasnom ponašanju, mogu biti prijatelji. Ona mu želi dati do znanja da ga zauvijek želi izvan svog života i da će imati kontakt samo zbog njihove kćeri.

- Njegovo ponašanje zvuči narcisoidno i kao emocionalno zlostavljanje. Nadam se da znate da su njegove riječi jednostavno bile smišljene da vas povrijede. Vi niste krivi za ništa od ovoga, a čini se da je on nesposoban preuzeti odgovornost za vlastito ponašanje i umjesto toga vas tjera da se osjećate loše. Ne dugujete mu ništa i nemate obvezu biti u prijateljskom odnosu s njim. Recite mu kako se osjećate i pitajte ga može li se barem ponašati pristojno za dobrobit svoje kćeri - odgovorila joj je Deidre.

