'Uhvatila sam svoga muža i polusestru kako se ljube: Zauvijek su izgubili moje povjerenje'

- Moj brak se raspao prije 20 godina kada sam otkrila da moj muž i polusestra imaju aferu. Još uvijek smo u braku, i to 25 godina, ali to više nikada nije bilo isto. Moja polusestra je četiri godine starija od mene i tada je došla živjeti s nama jer je prolazila kroz teško razdoblje u vlastitom životu. Dugogodišnji partner ostavio ju je i izbacio iz zajedničkog stana, pa smo joj rekli da može biti s nama dok si ne nađe smještaj. U početku je sve išlo dobro i bilo je lijepo imati ju u blizini - napisala je jedna žena za The Sun.

Nakon nekog vremena primijetila je da joj njezin suprug kupuje darove i daje novac. Nije ni na trenutak pomislila da se nešto događa, sve joj joj nije dopustio da vozi njegov auto koji je obožavao, što njoj kao njegovoj supruzi nikada nije bilo dopušteno, a imala je sreće i ako joj je uopće dopustio da se vozi na suvozačevom mjestu. No, sve joj je bilo jasno kada je je jednog dana došla ranije s posla jer se nije osjećala dobro, te zatekla šokantan prizor.

- Dok sam ulazila kroz vrata, vidjela sam njih dvoje kako se ljube na kauču. Brzo sam zatvorila vrata i ušla natrag u auto. Pobjegla sam kod prijateljice i ostala tamo prespavati. Muž me nazvao i molio da se vratim kući, što sam i napravila, ali tek kada se moja polusestra iselila. Nisam razgovarala s njom od tada, ali s vremenom sam odlučila da je za aferu kriv moj suprug koji ju je zaveo dok je bila usamljena i ranjiva - nastavila je.

Nikada mu nije oprostila izdaju, a jednom je čak pokušala i sama imati aferu da vidi može li pronaći nekoga koga bi voljela, kao što je on to pronašao. No, njena je trajala samo nekoliko mjeseci i nije bila zadovoljavajuća. Trenutno se još uvijek bori da oprosti svome suprugu, jer vjeruje da i dalje gaji osjećaje prema njenoj polusestri, a među njima više nema nikakvog povjerenja.

- Žao mi je što vas je povrijedilo dvoje ljudi koji su vaša obitelj i koji vam nikada ne bi trebali učiniti tako nešto. Ostali ste sa svojim mužem, ali očito se niste pomirili s njegovom aferom. No, vaš muž je napravio svoj izbor i odlučio da ste vi ta koju on stvarno voli. Razgovor sa savjetnikom za parove pomoći će vam da se nosite s tim neriješenim osjećajima i da možda s vremenom povratite povjerenje jedno u drugo. Razmislite jeste li stvarno voljni raditi na svome braku i pokušati biti i jači nego prije - odgovorila joj je Deidre.

