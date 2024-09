Suprug je vara, ali nju to ne zamara: 'Uvijek kad me prevari kupi mi nešto kao ispriku'

Jedna žena otkrila je kako joj nevjera njezina supruga više ne smeta, ističući da su uspjeli pronaći dogovor koji im odgovara. Na Redditu, pod korisničkim imenom Sugarspicemoney, podijelila je svoje iskustvo i objasnila kako je s vremenom prihvatila njegov način života te čak pronašla koristi u njemu. Na početku, priznala je da ju je suprugova nevjera jako pogađala, no sada ima drugačiji stav, prenosi The Sun.

‘Znam da je prevara društveno neprihvatljiva, i bila sam puno osjetljivija kad sam bila mlađa, ali sada to gledam drugačije’, napisala je. Žena je pojasnila kako nije iznenađena suprugovim ponašanjem jer je oduvijek znala da ‘voli šarati’. Dodala je da on često odlazi na vikend putovanja, najčešće u destinacije poput Las Vegasa, a prije svakog putovanja ostavlja joj novac i donosi poklone, poput cipela, nakita ili torbica.

Kada je riječ o uvjetima njihovog dogovora, objasnila je da su suprugove veze isključivo za jednu noć te da nema emocionalne povezanosti ili ozbiljnih posljedica, poput djece izvan braka. Naglasila je da o njima ne razgovaraju, osim ako njoj nešto posebno ne zasmeta.

Unatoč nevjeri, istaknula je da je njihov seksualni život sjajan i da joj njegova povremena nevjera ne smeta jer je financijski zbrinuta. Njezin joj suprug osigurava sve što poželi – od putovanja do mjesečnih džeparaca, a sve troškove pokriva njegovom karticom. Zbog toga, ona priznaje da bi radije izabrala ovu situaciju nego da mora brinuti o novcu.

‘Oduvijek smo zajedno, čak i kad nije imao novca. I dok bih voljela imati vjernost u braku, kad moram birati između toga i financijske sigurnosti, biram ovo drugo’, priznala je. Također je istaknula da je činjenica da je sada svjesna suprugovih afera olakšala njezinu situaciju, dodajući da je ‘neznanje više boljelo’.

Korisnici Reddita su podijelili različita mišljenja u komentarima, s nekima koji podržavaju njen stav, dok su drugi izrazili neslaganje. ‘Dokle god ti to odgovara i nitko nije povrijeđen, živi po svojim standardima’, napisao je jedan. Drugi je istaknuo: ‘Ako te to ne uzrujava, to više nije prevara, već otvorena veza’.

