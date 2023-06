Studija otkrila: U ovoj je dobi ženama libido na vrhuncu!

Unatoč tome što je većina žena možda misli, doseći srednje 30-te (pa čak i više) može biti fantastično. No, jedna mučna briga koja se često pojavljuje među ovom dobnom skupinom je kako starenje utječe na ženski libido. Ono što često okupira ženski um u ovoj dobi je biološki sat i njegovo 'bučno otkucavanje', piše Your Tango.

No, zapravo, kako starimo, sve više imamo seks - i to puno. Studija "avanturističko ponašanje u spavaćoj sobi" to pripisuje našoj već plodnosti. Studija, objavljena u časopisu Personality and Individual Differences, uključila je 827 žena podijeljenih u tri skupine: visoka plodnost (18-26 godina), niska plodnost (od 27-45 godina), te u menopauzi (od 46 godina i više).

Na temelju odgovora sudionika na online upitnik, istraživači su otkrili da žene u dobi od 27 do 45 godina (one u kategoriji niske plodnosti) posjeduju "povećan seksualni nagon kao odgovor na njihovu sve manju plodnost". Ove žene navodno imaju "veću vjerojatnost da će imati česte seksualne fantazije, aktivan seksualni život i spremnost na neobavezni seks. Naša otkrića sugeriraju da žene ne moraju nužno 'poludjeti' u svojim 30-ima ili hodati okolo misleći da bi trebale imati 'seksualni vrhunac'", kaže istraživačica Judith Easton.

Dodala je da njihovi rezultati sugeriraju da nema ničeg posebnog u vezi s 30-ima, nego da se umjesto toga ova ponašanja manifestiraju kod svih žena s opadajućom plodnošću. Tvrdi i da je možda teže zatrudnjeti nakon 35. godine, ali da istraživanje sugerira da će žene njihova psiha nastaviti motivirati da pokušavaju do menopauze."

