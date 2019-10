Stručnjakinja za seks podijelila svojih četiri najdražih stvari za raditi u spavaćoj sobi

Koliko god znali o nečemu, uvijek možemo naučiti više stoga ljudskoj znatiželji o seksualnosti nema kraja. Za Well and Good portal certificirana stručnjakinja za seks Alicia Sinclair je dala četiri savjeta o tome što ona radi u spavaćoj sobi kako bi svoj seksualni život održavala zdravim, sretnim i uzbudljivim. Za tih četiri stvari ne morate biti profesionalac tako da ih vrlo lako možete primijeniti.

Prva stvar koju upražnjava i savjet koji je dala je da isprobate nove stvari. Kaže da je bezbroj mogućnosti s uvođenjem novih stvari pa npr. možete u spavaću sobu staviti neku novu mirisnu svijeću, iskoristiti jastuk da bi isprobali neke nove pozicije. Napominje da neće sve novo što ste uveli uvijek djelovati, ali ćete tako kontinuirano učiti o tijelu i preferencijama svojeg partnera ili partnerice.

Drugi je savjet da obrnete uloge. Seksualna edukatorica je rekla da je njezin muž obično taj koji je dominantan pa tako ona voli zamijeniti uloge i sama inicirati seks i biti dominantnija. Sve treba isprobati pa i to, kaže seksualna edukatorica.

Treći savjet koji je dala je da isplanirate vrijeme za seks. Iako se možda čini dosadnim imati isplanirano točno vrijeme seksa, ali to je zapravo vrlo korisno jer tako se možete pripremiti; od izgleda prostorije, vlastite higijene pa do punjenja seks igračaka. Ono što je najbolje kod isplaniranog vremena za seks to da svoj mobitel u to vrijeme možete isključiti što se jako sviđa seksualnoj edukatorici.

Četvrti, ali najbolji savjet koji je dala seksualna edukatorica je da iskažete zahvalnosti i dajete komplimente tijekom seksa. Ovo je dobar savjet i za izvan kreveta, ali posebno je poželjno u krevetu. Savjetuje da naučite 'prljavo' pričati, a ako vam je to preteško barem komentirajte da volite 'to' kada vam nešto paše. Nema ništa boljega i napaljujućeg od slušanja glasa vašeg partnera koji vam govori da nešto dobro radite tijekom seksa.

U videu pogledajte koliko muškarci poznaju ženske beauty proizvode.