Bizarni razlozi za razvod: Bila je opsjednuta vragom, nije prao suđe, imao je prevelik penis...

Za magazin Marie Claire, jedan je muškarac otkrio kako je njegova bivša bila ovisnica o aplikaciji Snapchat. To je išlo toliko daleko da je čak na njihovu vjenčanju morala objaviti fotografiju iako su se prethodno dogovorili da neće koristiti nikakve društvene mreže.

Među bizarnostima našao se i ovaj slučaj. Indijac je tjerao svoju ženu da nuždu obavlja u polju jer je odbijao napraviti kupaonicu u kući. Sud je to proglasio kao oblik mučenja i omogućio joj razvod.

Gayle McCormich ostavila je supruga nakon 22 godine braka jer je doznala kako je njegov plan bio glasati za Trumpa. Kaže kako se osjećala prevareno, a pojavile su se i neke stvari s kojima se prije nije susrela.

Kad smo kod Trumpa, ima još slučajeva! Naime, supruga bivšeg direktora komunikacija u Bijeloj kući supruga je ostavila kad je doznala da će raditi za Trumpa.

Bio je prebrbljav

Jedna žena zatražila je rastavu jer je njezin muž previše toga pričao drugima, umjesto da razgovara s njom. Prijatelji i rodbina znali su sve njihove probleme, prenosi Marie Clarie.

Talijan je tvrdio kako je njegova žena bila opsjednuta vragom – zatražio je razvod kad je zatekao ženu kako 'ležerno levitira'!

Imao je prevelik penis

Nigerijska domaćica zatražila je razvod jer je njezin suprug imao prevelik penis. Prije braka se nisu seksali, a kad su to konačno učinili, iskustvo je opisala kao noćnu moru.

Nije volio "Frozen"

29-godišnjakinja je željela rastavu nakon što joj je suprug rekao kako ga "baš briga za taj crtani film" i pitao je što je to u crtiću toliko dobro.

Ostavljao je posuđe u sudoperu

Jedan je muškarac rekao da je njegova supruga svaki put kad bi pronašla čašu pokraj sudopera, bila je na korak bliže selidbi i traženju rastave, ali on toga nije bio svjestan.

Nije imala vodootpornu šminku

Ovaj Gospodin Savršeni predao je papire za rastavu nakon što je njegova supruga na plaži pokazala svoje "pravo" lice, odnosno pojavila se bez šminke.

U članku za Marie Claire jedna je žena rekla da je neprestano slala poruke suprugu, no on joj jednostavno nije odgovarao. Čak mu je napisala da je u bolnici, no odgovora nije bilo.

Jedna sutkinja rastala se od muža jer je njezinu karijeru gledao kao hobi. Kaže kako je bio jako drag, ali jednostavno nije ozbiljno shvaćao ono čime se ona bavi.

