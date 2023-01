Stručnjakinja otkrila: Popodnevnim snom možete pobijediti umor i iscrpljenost nakon blagdana

Mnogim ljudima raspoloženje pada s temperaturama, hladnim vremenom te financijskim i emocionalnim posljedicama blagdana. Uz to, zbog niže razine sunčeve svjetlosti, ljudi obično imaju manje energije tijekom zime, uz slabije raspoloženje i budnost. Prema Hayley Thistleton, stručnjakinji za spavanje, jedan od načina da prebrodite siječanjsko loše raspoloženje i umor, je da pokušate uključiti popodnevni san u svoju rutinu, piše Metro.

- Postoji nekoliko prednosti dodavanja popodnevnog drijemanja u vašu dnevnu rutinu zimi, no prekomjerno spavanje zapravo može uzrokovati više štete nego koristi - rekla je, te podijelila neke savjete koji će vam pomoći da se nakon popodnevnog sna probudite puni energije, a da to ne utječe na vaš raspored spavanja.

Odaberite pravo vrijeme

Doba dana kada spavate može utjecati na to kako se osjećate kada se probudite.

- Prekasno drijemanje tijekom dana vjerojatno će utjecati na vaš prirodni ritam spavanja noću, zbog čega je to najbolje izbjegavati kad god je to moguće. Većina ljudi će imati koristi od drijemanja u kasno jutro ili rano poslijepodne, ali to naravno ovisi o tome u koje vrijeme se probudite - kaže Thistleton.

Ključno je izbjegavanje drijemanja preblizu vremena za spavanje, osobito ako se želite pridržavati uobičajenog rasporeda spavanja.

Kratki popodnevni san je najbolji

Prema stručnjakinji za spavanje, 20 minuta je idealno da se izbjegne mogućnost omamljenosti nakon drijemanja.

- Za neke bi 10 minuta moglo biti optimalno vrijeme, ali drugima bi moglo biti teško zaspati u tom vremenu. Ovi kratki naleti sna često se nazivaju i 'power naps', a korisni su jer će vjerojatno imati mali učinak na noćni san - objašnjava stručnjakinja.

Međutim, ako se stvarno trebate odmoriti, Hayley preporučuje drijemanje od 90 minuta.

- Ovo bi moglo imati veći utjecaj na produktivnost i budnost, s tim da bi spavačima omogućilo da spavaju cijeli ciklus bez prekidanja dubokog sna, koji bi vjerojatno uzrokovao pospanost - dodala je.

Pronađite udobno mjesto

To se podrazumijeva jer zasigurno ne želite spavati negdje gdje će vas drugi ometati. U idealnom slučaju, pokušajte pronaći mjesto gdje možete blokirati svjetla ili pokušajte koristiti masku za oči s čepićima za uši. Možete čak pronaći popis pjesama za drijemanje koji će vam pomoći da se opustite. Stručnjakinja upozorava, ako postavljate alarm, da ga ne odgađate jer ćete se zbog toga samo osjećati omamljeno i umorno.

Isprobajte drijemanje pojačano kofeinom

- Ljudima je potrebno 20 minuta da osjete učinke kofeina, zbog čega bi konzumacija kofeina prije drijemanja mogla dati vrhunsku snagu poslijepodnevnim spavačima. Jednostavno pokušajte popiti kavu prije spavanja i namjestite alarm samo na 20 minuta. To će vam omogućiti da se probudite puni energije i spremni za ostatak dana - objasnila je Hayley.

