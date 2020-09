Stručnjakinja otkrila: Evo što se događa vašem tijelu kada previše spavate

Kvalitetan san važan je za naše zdravlje i stručnjaci preporučuju da si omogućimo od sedam do devet sati sna, svake noći. Iako se ponekad osjećamo kao da nam je potrebno više sna i ostajemo u krevetu više od devet sati, redovito prekomjerno spavanje nikako nije preporučljivo i može uzrokovati brojne probleme. Olivia Arezzolo, stručnjakinja za san i spavanje, za Daily Mail otkrila je zašto ne bi trebalo spavati dulje od devet sati te kako to utječe na naše tijelo i zdravlje.

Umor

Prvo do čega može doći zbog prekomjernog spavanje jest osjećaj umora sljedeći dan. - Redovito prespavanje može pokvariti prirodni cirkadijski ritam vašeg tijela ili naš unutarnji tjelesni sat - rekla je Olivia. Ako neprestano spavate dulje od devet sati, mogli biste se probuditi osjećajući se mrzovoljno ili s potrebnom za još sna jer vaš interni sat nije sinkroniziran. - Prespavanje ograničava proizvodnju serotonina, hormona zbog kojeg se obično osjećate budno i energično. U nedostatku svjetlosti, tijelo proizvodi melatonin, hormon zbog kojeg se osjećate pospano. Kada spavate, oko vas je mrak, a on dovodi do osjećaja umora idući dan - objašnjava.

Glavobolja

Mnogi se ljudi često mogu boriti s glavoboljom kada vikendom pokušaju ‘nadoknaditi’ san. - Ako pokušavate izmijeniti svoje obrasce spavanja, vjerojatno ćete prekomjernim spavanjem pokušati nadoknaditi san koji ste propuštali tjednima, mjesecima ili čak godinama - kaže Olivia. No ona upozorava da to ne pokušavate napraviti, već preporučuje ponovno podešavanje tjelesnog sata. Jednostavno tijekom vikenda odite spavati oko 22 sata i primijetit ćete kako se prirodno budite - bez glavobolje i problema.

Nedostatak koncentracije

Istraživači često otkrivaju da muškarci i žene koji redovito spavaju oko 7 sati imaju bolji uspjeh u kognitivnim testovima od onih koji redovito prelaze između prespavanja i nedovoljnog spavanja.

Loše raspoloženje i depresija

Jedna od ozbiljnijih nuspojava prespavanja je loše raspoloženje, pa čak i depresija. - Za one kojima je dijagnosticirano to stanje, dokazi ukazuju da 40 posto također tvrdi da ima hipersomniju, odnosno patološki porast broja sati sna za više od 25 posto - objašnjava Olivia. Također objašnjava da je to povezano s biokemijskim promjenama u mozgu povezanim s hormonom sreće - serotoninom. - Kad provodite puno vremena u krevetu, vjerojatno ćete smanjiti razinu tjelesne aktivnosti koja je važna za oslobađanje endorfina, serotonina i dopamina koji poboljšavaju raspoloženje - otkriva.

Pretilost

- Istraživanje pokazuje da se dugi spavači godišnje udebljaju 1,58 kilograma više od uobičajenih spavača - rekla je Olivia. Također imaju 21 posto veću šansu da razviju pretilost.

