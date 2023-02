Stručnjaci otkrili pet faza svake veze: Evo kako se nositi sa svakom od njih

Lako je zaljubiti se, ali održati smislenu i zdravu vezu može biti jedan od najtežih izazova u životu, osobito kada se ljubav razvija i mijenja. Srećom, dvije stručnjakinje za veze ponudile su svojevrsnu ljubavnu mapu koja otkriva pet različitih faza veze i kako prebroditi svaku od njih. Shawntres Parks i Betsy Chung detaljno su opisale svaku od faza i objasnili kako parovi trebaju prolaziti kroz svaku od njih te na kraju izaći još jači. Od prvih šest mjeseci ljubavne veze, koja uključuje leptiriće u trbuhu i euforiju, do godina neizvjesnosti koje mogu odlučiti sudbinu para, prepoznavanje ovih pet faza može pomoći vama i vašoj boljoj polovici da opstanete, prenosi Daily Mail.

Govoreći za Women's Health, dr. Shawntres Parks, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja, objasnila je kako su promjene u odnosima u izravnoj korelaciji s načinom na koji se ljudi mijenjaju. Rekla je da ako radite na sebi i bavite se više aktivnostima samorazvoja tada će vaš odnos rasti na pozitivniji način. Ova je bračna terapeutkinja primijetila da faze mogu biti dosljedne ili nelinearne, ovisno o okolnostima koje uzrokuju pomake u vašoj vezi. Objasnila je da postoji veća vjerojatnost promjene kada postoje druge okolnosti koje se pojave te mijenjaju poredak stvari. „Parovi koji su najuspješniji otvoreni su za promjene i voljni zajedno prevladavati uspone i padove u vezi, rekla je Betsy Chung, licencirana klinička psihologinja i stručnjakinja za veze iz Kalifornije.

Stručnjaci za ljubav primijetili su da, iako je teško, parovi mogu proći kroz svaku fazu. Objasnili su da je ključ u svakoj fazi zdrava komunikacija, kao i ulaganje u sebe, dok je partneru dopušten prostor za rast.

1. Faza medenog mjeseca

Ova faza dolazi na samom početku vaše romanse i donosi novu energiju veze u svaki aspekt vašeg života. U fazi medenog mjeseca vi i vaš partner osjećate se euforično i neprestano žudite da se vidite. Ovu fazu također obilježava mnogo smijeha, zabavnih spojeva, intimnosti i leptirića u trbuhu. Iako se vi i vaš partner još uvijek upoznajete tijekom ovih prvih nekoliko mjeseci, imat će te osjećaj da ste savršeni spoj te će te romantizirati svaki vaš zajednički trenutak. Tijekom ovog razdoblja oba će se partnera ponašati najbolje što mogu te će vjerojatno ignorirati sve „crvene zastavice“ koje primjećuju kod svoje bolje polovice. Parks je rekla: „Postoji neka vrsta te simbioze u kojoj vam se sviđa sve što se osobi koja vas privlači sviđa, vama se sviđaju njeni pogledi i perspektive s kojima se slažete. Sve što vidite je nekako iz idealizirane perspektive“.

Na početku veze možda ćete svom partneru početi davati prioritet iznad svih i svega ostalog u vašem životu. To bi moglo uzrokovati prekid vaše veze ubrzo nakon završetka faze zaljubljenosti, zbog čega stručnjaci za veze predlažu da nastavite s osobnim životom i ulažete u svoja prijateljstva, kao i u sebe.

2. Faza neizvjesnosti

Ovo je faza u kojoj se ružičaste naočale skidaju i sve prethodno ignorirane „crvene zastavice“ izgledaju puno jasnije. Možda ćete početi prepoznavati male stvari koje vaš partner radi, a koje smatrate potpuno i krajnje dosadnima, i učiniti ih daleko manje savršenima. Nedostaci koje otkrijete mogu vas natjerati da preispitate vašu vezu i jeste li vi i vaš partner stvarno savršen spoj. I, dok se sukobi mogu početi pojavljivati, ipak nisu preozbiljni. To je zato što vi, kao vaš partner, niste došli do trenutka u vezi kada se osjećate ugodno razgovarajući o ozbiljnijim temama. Tijekom ove faze često se osjećate razočarano što veza nije ono što je nekada bila i možete se često prisjetiti vremena kada ste bili u fazi medenog mjeseca. Chung je primijetila da je ovo također razdoblje u kojem se možete upustiti u sabotirajuća ponašanja kao što su izlasci s drugim ljudima ili započinjanje svađa. Kako biste prošli kroz ovu fazu, stručnjaci za veze preporučuju da se podsjetite da je vaš partner samo čovjek i da ima i pozitivne i negativne osobine koje vas možda neće uvijek usrećiti. Stručnjaci za ljubav predlažu da se usredotočite na to kako se osjećate zbog vašeg partnera, a ne na sitnice koje vas mogu mučiti.

3. Faza prilagodbe

Tijekom ove faze možete početi raspravljati o kulturnim ili vjerskim uvjerenjima i moralu. Parks je rekla: „Morate pregovarati bez obzira na sve izazove kako biste vidjeli je li ovaj odnos održiv ili ne za tranziciju u dugoročno partnerstvo“. U ovoj fazi parovi često žele da veza zasad funkcionira, ali tek moraju odlučiti vide li budućnost jedno s drugim ili ne. Stručnjaci za veze preporučuju da vi i vaš partner pokušate zajednički riješiti probleme. Znak sjajne veze koja će uspjeti proći kroz fazu prilagodbe je onaj u kojem se vidi da obje strane rade na vježbanju zdravih komunikacijskih vještina, međutim, to može biti teže za one koji nisu toliko vezani jedno za drugo. Chung je objasnila da bi ste trebali početi paziti na nezdrave obrasce odnosa koji se stvaraju tijekom ove faze. Učenje kako postići kompromis i slušanje jedno drugog pomoći će vam da bolje razumijete svoja uvjerenja, što će vam pomoći da prebrodite svoje razlike.

4. Faza predanosti

U ovom razdoblju počinjete prihvaćati partnerove mane i osjećate se ugodnije jedno uz drugo. Također, početi ćete razmišljati o tome da ostanete jedno s drugim dugoročno. Parks je primijetila da mnogi parovi često vjeruju da kada dosegnu dublju emocionalnu razinu njihova seksualna intimnost može nestati. Savjetovala je parovima da njeguju svoj odnos i intimnost tijekom svih pet faza. Održavanje iskre živom tijekom veze odgovornost je obje strane i zahtijeva kontinuirani rad. Tijekom ove faze, vi i vaš partner počet ćete se osjećati toliko ugodno jedno s drugim da se veza može činiti više poput rutine nego romanse. Stručnjaci za ljubav preporučuju da ostanete objektivni u vezi s tim zašto ste u vezi, jer parovi u ovoj fazi obično ostaju zajedno jer se osjećaju krivima što je prekidaju ili jer se boje izaći iz svoje zone komfora.

5. Faza prihvaćanja

Tijekom ove faze, vi i vaš partner imate vezu koja se smatra nezamjenjivom i čini da se oboje osjećate sigurno. Oboje razumijete i podržavate nastojanja jedno drugoga. U ovom trenutku, vaš bi partner trebao biti prva osoba koju bi ste nazvali u vrijeme emocionalne nevolje. Ovo je često razdoblje u kojem čujete da parovi jedno drugo nazivaju najboljim prijateljem. To je zato što su prošli kroz sve faze i rasli jedno s drugim. Međutim, stručnjaci za veze objasnili su da u to vrijeme ne smijete zaboraviti na brigu o sebi, jer kako postajete povezaniji i privrženiji osobi, postaje strašnije izgubiti je. Savjetuju da ulažete u sebe i svoja prijateljstva kako ne biste u svakom trenutku ovisili o partneru.

