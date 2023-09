Što je zdravije, svježe ili smrznuto povrće? Evo odgovora

Većina odraslih trebala bi jesti 2 šalice voća i 2,5 do 3 šalice povrća dnevno (preporučuje se da muškarci uzimaju malo više povrća). No, mnoga istraživanja su pokazala da samo 9% odraslih dobiva preporučenu količinu povrća, a samo 12% dovoljno voća, piše Eating Well.

Povrće je prepuno hranjivih tvari—vitamina, minerala, vlakana i antioksidansa. Zamrzavanje je siguran način produljenja roka trajanja hranjivih namirnica. Međutim, mnogi ljudi pogrešno vjeruju da je smrznuto povrće mnogo manje hranjivo od svježeg povrća. Čini se da još uvijek postoje kontroverze oko toga je li smrznuto povrće zdravo i kako se slaže sa svježim proizvodima. Zamrzavanje se danas smatra najprikladnijim načinom za produženje roka trajanja hrane, jer se time čuvaju nutritivne i hranljive vrijednosti namirnica, no pritom se moramo pridržavati nekih pravila.

VEZANI ČLANCI:

Pravilno zamrzavanje je važno: Najveća kvaliteta zamrzavanja može se postići kada se zamrzavanje odvija vrlo brzo na najnižoj mogućoj temperaturi. Prije nego hrana dospije u zamrzivač, preporučuje se blanširanje. Na taj način uništavamo enzime koji su odgovorni za brži pad kvalitete. Nutricionisti savjetuju da se kod kućnog zamrzavanja povrće i voće nasjecka na manje komade i rasporedi tako da najveća površina bude izložena hlađenju. Također, važno je ne zamrzavati velike količine odjednom. Za najbolji rezultat hranu je dobro čuvati u hermetički zatvorenoj ambalaži, jer se na taj način sprječava isušivanje, a ujedno se povećava trajnost hrane. Moramo biti svjesni da ni zamrznute namirnice nemaju neograničen rok trajanja.

Što je s odmrzavanjem? Kvalitetu kupljenih zamrznutih namirnica teže je očuvati, stoga ih je važno što prije nakon kupovine zatvoriti u prikladnu vrećicu, a po dolasku kući odmah odložiti u zamrzivač. Prije konzumiranja važno je hranu pravilno odmrznuti. Povrće se, primjera radi, može kuhati bez prethodnog odmrzavanja, dok se ostale namirnice u principu moraju otopiti prije spuštanja u lonac. Važno je to učiniti na odgovarajući način. Ako nemamo vremena za odmrzavanje u frižideru, hranu možemo odmrznuti i u hladnoj vodi, ali samo ako je hrana vodonepropusno zapakirana. Za najbrže odmrzavanje možete koristiti mikrovalnu pećnicu koja je posebno pogodna za manje komade. Odmrznute namirnice se brzo kvare pa ih je potrebno što prije iskoristiti, a odmrznute namirnice ne smijete ponovo zamrzavati. Stručnjaci također naglašavaju da vrijeme odmrzavanja ne smije biti duže od 12 sati.

Kako se približava hladnije vrijeme, svježi proizvodi će postajati ograničeni ili skuplji, što će mnoge prisiliti da se okrenu konzerviranim ili smrznutim opcijama. Iako konzervirano povrće može izgubiti neke hranjive tvari tijekom procesa konzerviranja (značajne iznimke uključuju rajčice i bundevu), smrznuto povrće može biti čak i zdravije od nekih svježih proizvoda koji se prodaju u supermarketima, kaže dr. Gene Lester, voditelj nacionalnog programa za prehranu, sigurnost hrane i kvalitetu pri USDA-i.

VEZANI ČLANCI:

Zašto je to tako? Voće i povrće odabrano za zamrzavanje obično se prerađuje na vrhuncu zrelosti, u vrijeme kada je obično najpunije hranjivih tvari. Dok prvi korak zamrzavanja povrća – blanširanje u vrućoj vodi ili na pari kako bi se ubile bakterije i zaustavili enzimi koji razgrađuju hranu – uzrokuje razgradnju ili ispiranje nekih hranjivih tvari topivih u vodi, poput vitamina C i vitamina B, naknadno brzo zamrzavanje zaključava povrće u stanju relativno bogatom hranjivim tvarima. Studija iz 2017. pokazala je da nema značajnih razlika u sadržaju vitamina između smrznutog i svježeg povrća.

Nadalje, kada je postojala mala razlika, vjerojatnije je da je smrznuto povrće imalo višu koncentraciju hranjivih tvari od svježeg povrća. Također postoji značajna razlika u cijeni između svježih i smrznutih proizvoda. Za one koji kupuju s ograničenim proračunom, smrznuto (i konzervirano) povrće moglo bi biti isplativije.

Osim toga, svježe povrće ima puno kraći rok trajanja od svojih smrznutih alternativa. Ako ćete proizvod iskoristiti odmah, svježe je dobar izbor. Međutim, kako bi se smanjio rizik od kvarenja i otpada, smrznuto je sigurno. Birajte smrznute proizvode bez dodane soli (možete dodati malo vlastite dok kuhate) i nastojte kupovati obične proizvode što je češće moguće. Ljuto povrće sadržavat će više natrija, ali s vremena na vrijeme može biti dobra opcija za one izbirljive. Smrznuto povrće dobro funkcionira u kuhanim jelima kao što su složenci, prženi krumpirići, tjestenine i juhe. Omiljene opcije su brokula, grašak, kukuruz, cvjetača, prokulica i tikva.

Jaja, vino, kava... Iznenađujuće, ali ovih 5 namirnica smijete čuvati u zamrzivaču!