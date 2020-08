Što je to mikro varanje i kako se ponašaju partneri koji to rade?

Svi će reći da su svjesni da je varanje ružan postupak zbog kojeg većina požali, ali što je točno varanje i koje stvari prelaze granice prijateljstva? Svatko bi dao drugačiji odgovor - dopisivanje, poljubac ili spavanje s drugom osobom.



U svijetu spojeva i ljubavnih odnosa postoji i jedan relativno novi pojam - mikro varanje. To su sitni postupci koje bi, oni koji ih rade, mogli zapravo lako opravdati jer kako tvrde, ne rade ništa loše. Ipak, za mnoge je i dopisivanje s drugom osobom, odlazak na kavu i sve što i dalje ne uključuje fizički kontakt - prevara.



Kako se točno ponašaju partneri koji mikro varaju i što točno rade donosi Slice.



Više vremena posvećuje se izgledu

Potpuno je prirodno da vas, bez obzira na to što imate partnera, neka druga osoba fizički privuče. Važno je ono kako ćete vi postupiti u toj situaciji - vrlo brzo zaboraviti da ste je uopće vidjeli ili ćete je krenuti upoznavati, a samim time i više vremena provesti pred ogledalom kako biste se i vi njoj svidjeli. Početak treniranja, više vremena provedenog u kupaonici, redovito brijanje, općenito više ulaganja u izgled odjednom... Sve su to sitni znakovi koji upućuju na to da partner ima nekog novog koga želi impresionirati.



Ne spominje se 'ta' osoba

Možda nemate fizički kontakt s tom osobom, niste se nikada poljubili, kamoli spavali s njom, ali odlazak na kavu iza partnerovih leđa jer ste u strahu da će nešto posumnjati već je znak prevare i laganja, a sazna li se to, povjerenje će se potpuno uništiti. Uglavnom su te kave nakon posla ili u pauzi za ručak, pa se ne smatraju teškim 'prekršajem'.



Često komuniciranje

Dopisivanje i pozivi s osobom za koju tvrdite da je samo prijatelj ne bi trebali biti prečesti. Pitajte sami sebe - gdje ovo vodi, što želim postići stalnim komuniciranjem?

Skrivanje veze

Konstantno skrivanje da imate već duže vrijeme partnera na način da ne objavljujete nikad nikakve fotografije niti statuse po društvenim mrežama koji bi ukazivali na to da ste u ozbiljnoj vezi, vrlo je čudno. Na fotografijama s putovanja ili neke zabave nema vašeg partnera koji je cijelo vrijeme bio s vama? Mnogi smatraju da je to ponižavajuće i sumnjivo.



Potreba za fizičkim kontaktom

Tijekom razgovora imate potrebu potapšati tu osobu po leđima, zagrliti je, dodirnuti koljeno? Možda niste stupili u seksualne odnose, ali forsiranje fizičkog kontakta također je loše. Zapamtite, prevara nije uvijek samo seks.



Razmišljanje o pažnji druge osobe

Niste samo vi ti koji pružaju pažnju toj osobi, već stalno tražite njezinu. Stvarate situacije u kojima možete razgovarati nasamo, otići na kavu, na ručak? To je problem kao i odlazak na mjesta gdje znate da ćete pronaći ovu osobu - posebno ako je to bez partnera.