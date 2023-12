Spavate s uključenim grijanjem? Možda biste trebali razmisliti još jednom..

Prohladnih, kišnih dana ima u izobilju, a svi se već odavno griju. Novo istraživanje pokazalo je da mnogi ostavljaju upaljeno grijanje tijekom cijele noći. No, ostavljanje radijatora uključenih tijekom spavanja moglo bi imati ozbiljne implikacije na vaš san, kožu i cjelokupno zdravlje, piše Huffpost.

Naime, vaše je tijelo vrlo osjetljivo na toplinu kada pokušavate zaspati. Sjećate se kako je bilo teško spavati tijekom toplinskog vala? Razlikuje se od osobe do osobe, ali u organizaciji The Sleep Foundation smatraju da je idealna temperatura oko 15,6 °C do 20 °C za idealan noćni san.

Ako vam je toplo tijekom spavanja, to bi vas moglo probuditi. Petina onih koji su spavali dok im je radilo grijanje priznali su da su se "probudili iz sna pregrijani i mokri od znoja". Sezona je prehlade i gripe, stoga je važno učiniti sve što možete kako biste očuvali dišne ​​putove čistima, uključujući i gašenje grijanja preko noći.

Istraživanje Medicinskog sveučilišta u Varšavi pokazalo je da su "određene metode grijanja u zatvorenom prostoru važni čimbenici rizika za pojavu alergijskog rinitisa i astme".Centralno grijanje isušuje vaš nos i grlo, što dovodi do manje zaštite sluznice, pa ako šmrčete, koliko god se činilo ludo, možda biste trebali isključiti grijanje noću.

Osim toga, grijanje ima i tendenciju isušivanja kože. "Pazite da grijanje bude isključeno tijekom noći kako biste ublažili suhoću kože, uštedjeli novac", rekla je dr. Hiba Injibar iz Klinika Dermasurge na ulici Harley.

