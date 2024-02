Uskoro nam kreće ljetno računanje vremena: Evo kada pomičemo kazaljke!

Ljetno računanje vremena ove godine počinje 31. ožujka u dva sata ujutro, odnosno u noći sa subote 30. ožujka, na nedjelju, 31. ožujka, kazaljka će se pomaknuti s 2 sata ujutro na 3 sata ujutro.

To znači da znači da se dan produžuje, a mi tu noć spavamo jedan sat kraće. Osim toga, s ljetnim računanjem vremena dnevna ili kratka svjetla više ne moraju biti upaljena na motornim vozilima tijekom vožnje po danu, osim kod vozača motocikala i mopeda kod kojih je to obveza tijekom cijele godine.

VEZANI ČLANCI:

Ovo pomicanje sata najavljeno je direktivom Europske Unije iz 2016. budući da se piše za nekoliko godina unaprijed, a svake godine usvaja je i Vlada RH na nekoj od svojih sjednica. Na taj se način, podjelom na ljetno i zimsko računanje vremena, bolje iskorištava prirodno sunčevo svjetlo i na tako štedi energija.

Pomicanjem kazaljke pomiče se i vrijeme unutar kojeg će se električna energija obračunavati po višoj, odnosno nižoj tarifi. Do sada se električna energija obračunavala po višoj tarifi od 7 do 21 sat, a prelaskom na ljetno računanje vremena to će biti od 8 do 22 sata.

Takvo računanje vremena trajat će sve do 29. listopada kada će se kazaljke promicati za jedan sat unatrag pa će tri sata ujutro postati dva sata ujutro. Tada počinje zimsko računanje vremena.