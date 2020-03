Službena stranica Vlade RH: Svi mitovi i istine o koronavirusu koje trebate znati

Vlada Republike Hrvatske napravila je službenu stranicu za pravodobne i točne informacije o koronavirusu. Podijelili su tekst u kojem su detaljno objasnili sve mitove i istine.



Koronavirus se može prenijeti u područjima s toplom i vlažnom klimom

Iz dosadašnjih dokaza koronavirus se može prenijeti na SVIM PODRUČJIMA, uključujući područja s toplim i vlažnim vremenom. Izbjegavajte putovanja u područja u kojima se pojavio koronavirus ukoliko ona nisu apsolutno neophodna. Bez obzira na klimu, usvojite zaštitne mjere ukoliko živite ili putujete u područje u kojem se pojavio koronavirus. Najbolji način da se zaštitite od koronavirusa je čestim i temeljitim pranjem ruku. Time eliminirate viruse koji mogu biti na vašim rukama i izbjegavate infekciju do koje može doći dodirom očiju, usta i nosa.



Hladno vrijeme i snijeg ne mogu suzbiti koronavirus.

Hladno vrijeme potiče boravak ljudi u zatvorenom prostoru, što je poznato da potiče širenje većine zaraznih bolesti koje se prenose kapljičnim putem, pa tako i ovog novog virusa. Nema razloga vjerovati da hladno vrijeme može ubiti koronavirus ili druge bolesti. Normalna temperatura ljudskog tijela iznosi oko 36,5 °C do 37 °C, bez obzira na vanjsku temperaturu ili vrijeme. Najučinkovitiji način da se zaštitite od koronavirusa je učestalo brisanje ruku vlažnim maramicama na bazi alkohola ili temeljito pranje sapunom i vodom.



Vruća kupka ne sprječava koronavirus.

Vruća kupka neće vas zaštititi od koronavirusa. Normalna tjelesna temperatura ostaje oko 36,5 °C do 37 °C, bez obzira na temperaturu kupke ili tuša. Zapravo, vruća kupka s iznimno vrućom vodom može biti štetna jer vas može opržiti. Najbolji način da se zaštitite od koronavirusa je temeljitim i čestim pranjem ruku. Time eliminirate viruse koji mogu biti na vašim rukama i izbjegavate infekciju do koje može doći dodirom očiju, usta i nosa.



Koronavirus se ne može prenijeti ugrizom komarca.

Do danas nije bilo informacija ni dokaza koji bi upućivali na to da se koronavirus može prenijeti komarcima. Koronavirus je virus koji se primarno širi kapljicama koje nastaju kada zaražena osoba kašlje ili kihne, ili kapljicama sline te ispuštanjem sline iz nosa. Kako biste se zaštitili, često očistite ruke vlažnim maramicama na bazi alkohola ili ih operite sapunom i vodom. Također, izbjegavajte blizak kontakt sa svima koji kašlju i kišu.

Kako razgovarati s djecom o koronavirusu? Pogledajte video:

Jesu li sušila za ruke učinkovita u uklanjanju koronavirusa?

Sušila za ruke nisu učinkovita u ubijanju koronavirusa. Kako biste se zaštitili od koronavirusa, morate često čistiti ruke vlažnim maramicama na bazi alkohola ili ih prati sapunom i vodom. Nakon što očistite ruke, temeljito ih osušite papirnatim ručnicima koje nakon korištenja bacite u kantu za smeće s poklopcem.



Može li ultraljubičasto zračenje ubiti virus?

UV svjetiljke ne smiju se koristiti za sterilizaciju ruku ili drugih dijelova kože jer UV zračenje može izazvati iritaciju i rak kože.



Koliko su termalni skeneri učinkoviti u otkrivanjju ljudi zaraženih novim koronavirusom?

Termalni skeneri učinkoviti su u otkrivanju osoba koje su razvile vrućicu (tj. imaju višu od normalne tjelesne temperature). Međutim, oni ne mogu otkriti ljude koji su zaraženi, ali još uvijek nisu dobili temperaturu. To je zato što je potrebno između 2 i 10 dana prije nego što osobe koje su zaražene postanu bolesne i razviju vrućicu, dok neke zaražene osobe uopće nemaju povišenu temperaturu. Također, termalni skeneri ne mogu razlikovati osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu zbog zaraze novim koronavirusom od osoba koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu zbog neke druge bolesti, primjerice gripe.



Može li nanošenje alkohola ili klora po cijelom tijelu suzbiti koronavirus?

Nanošenjem alkohola ili klora po cijelom tijelu ili po bilo kojoj većoj površini kože može dovesti do smrti, jer su alkohol i klor otrovni te se nanošenje istih NIKAKO NE SMIJE RADITI. Posebno smrtonosno može biti za djecu pa čak i na manjoj površini kože! Jedino se dezinficijensi na bazi alkohola mogu koristiti za dezinfekciju ruku, dok je sve ostalo izrazito štetno za zdravlje i može biti smrtonosno. Uz to, navedeno neće suzbiti stanice virusa koje su već ušle u vaše tijelo. Nanošenje takvih sredstava može biti štetno za sluznicu (oči, usta itd.) i odjeću. Imajte na umu da alkohol i klor mogu biti korišteni za dezinfekciju površina, ali ih je potrebno koristiti prema odgovarajućim preporukama.



Štite li cjepiva protiv upale pluća od koronavirusa?

Druga cjepiva ne pružaju zaštitu od koronavirusa! Čak niti cjepiva protiv uzročnika upalu pluća, poput cjepiva protiv pneumokoka i cjepiva protiv Haemophilus influence tipa B (Hib) ne štite od novog koronavirusa. Virus je nov i drugačiji od prethodnih tako da treba posebno cjepivo baš za ovaj novi koronavirus. Znanstvenici pokušavaju razviti cjepivo protiv koronavirusa i u to ulažu maksimalne napore. Iako druga cjepiva nisu učinkovita protiv koronavirusa, ova situacija nam pokazuje koliko trebamo cijeniti i biti zahvalni što protiv nekih bolesti postoje cjepiva koja nas štite od ovakvih situacija kakvu sada imamo s novim koronavirusom.



Može li redovito ispiranje nosa fiziološkom otopinom pomoći u sprječavanju infekcije koronavirusom?

Ne postoje dokazi da je redovito ispranje nosa fiziološkom otopinom zaštitilo ljude od infekcije koronavirusom. Postoje djelomični dokazi da redovito ispiranje nosa fiziološkom otopinom može pomoći bržem oporavku od obične prehlade. Međutim, nije dokazano da redovito ispiranje nosa sprječava infekcije dišnog sustava.



Može li konzumiranje češnjaka pomoći u sprječavanju infekcije koronavirusom?

Češnjak je zdrava hrana koja može imati neka antimikrobna svojstva. Međutim, nema dokaza da je konzumacija češnjaka zaštitila ljude od koronavirusa.



Pogađa li koronavirus samo starije ili su i mlađi podložni virusu?

Koronavirus može zaraziti ljude svih uzrasta! Prema dosadašnjim slučajima čini se kako su starije osobe i osobe sa zdravstvenim komplikacijama (poput astme, dijabetesa, srčanih bolesti) osjetljivije na virus. Zdravstvene organizacije savjetuju ljude svih uzrasta da poduzmu korake kako bi se zaštitili od virusa, prvenstveno pridržavajući se adekvatne higijene ruku i korištenja mjera opreza u slučaju kašljanja i kihanja.



Jesu li antibiotici učinkoviti u sprječavanju i liječenju koronavirusa?

Ne, antibiotici ne djeluju protiv virusa, nego samo bakterija!



Postoje li neki specifični lijekovi za sprječavanje ili liječenje koronavirusa?

Do danas nije preporučen poseban lijek za sprječavanje ili liječenje novog koronavirusa. Međutim, oni zaraženi virusom trebaju biti odgovorni i oprezni kako bi ublažili i liječili simptome, a oni s teškim simptomima trebaju dobiti optimalnu zdravstvenu skrb. Neki specifični tretmani su u fazi testiranja i bit će testirani kroz klinička ispitivanja. Svjetska zdravstvena organizacija u suradnji s nacionalnim zdravstvenim institucijama pomažu ubrzati istraživanje i razvoj lijeka.

Kako pravilno oprati ruke, pogledajte u videu:

"Čudesni minerali" i slična čarobna sredstva suzbijaju koronavirus.

U moru dezinformacija pojavila se i ona da čudesni minerali i slična neprovjerena sredstva mogu izliječiti koronavirus. Važno je naglasiti kako navedene supstance NE pomažu u suzbijanju virusa, nego mogu i štetno djelovati na vaše tijelo. Većina neprovjerenih supstanci sadrži opasne kemijske spojeve koji mogu dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija.



Dezinfekcijska sredstva napravljena kod kuće mogu pomoći u sprječavanju virusa.

U trenucima povremenih smanjenja zaliha dezinfekcijskih sredstava u maloprodaji, na određenim stranicama i društvenim mrežama pojavili su se neprovjereni recepti za domaći gel. Znanstvenici ističu kako su ti recepti pogodniji za čišćenje površina i nisu prikladni za upotrebu na koži. Ne može se napraviti efikasan proizvod za čišćenje ruku kod kuće koji bi zamijenio dezinfekcijske tekućine iz maloprodaje.



Ispijanje tekućine koloidnog srebra ubija virus u roku od 12 sati.

Iako društvenim mrežama kruže različite formule koje uspješno suzbijaju koronavirus, među kojima je i ispijanje sitnih čestica metala suspendirane u tekućini važno je naglasiti kako trenutno ne postoji potvrđeni lijek koji efikasno djeluje u suzbijanju virusa. Korištenje neprovjerenih metoda poput ove može biti opasno po život!



Pijenje vode svakih 15 minuta može isprati koronavirus u organizmu.

Na društvenim mrežama se pojavila priča u kojoj se savjetuje ispijanje većih količina vode svakih 15 minuta radi ispiranja koronavirusa iz organizma. Znanstvenici su to demantirali. Ovakvo pretjerano pijenje vode može biti opasno pa čak i ugroziti život, posebno kod kroničnih bubrežnih i srčanih bolesti te djece.