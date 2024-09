Škorpioni će biti šarmantni i zavodljivi, a Jarcima se na ljubavnom planu ne piše dobro

OVAN

LJUBAV: Oni koji ne očekuju ništa spektakularno bit će zadovoljni. Oni koji maštaju o ljubanim atrakcijama osjećat ćete se pomalo frustrirano. Moguća su povlačenja od društvenog života. Vezani će najradije boraviti kod kuće gdje će potiho uživati.

KARIJERA: Vaš poslovni interes ve se više usmjerava na skrivene teme ili područja gdje niste izloženi. Možda je ovo malo čudno, ali baš u spomenutom biste sada mogli imati uspjeha. Zato odbacite predrasude, a ako treba i publiku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s konzumacijama.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

BIK

LJUBAV: Uživat ćete udvoje u miru i tišini poznatih mjesta. Nećete se dati vidjeti na društvenim okupljalištima, nego ćete radije boraviti u prirodi ili kod kuće. Oni koji još traže srodnu dušu također neće mnogo izlaziti, pa će najvjerojatnije ostati sami.

KARIJERA: Činit će vam se da ne možete mnogo utjecati na stvari.Što je najgore, bit ćete u pravu. U ovom trenutku morat ćete se prilagođavati, ali to ne znači da kasnije nećete moći svjesno mijenjati stvari. Da bi to dočekali spremni, nemojte se živcirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BLIZANAC

LJUBAV: Većinu idućih dana vi ćete imati dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Otvarat će vam se mnoga vrata lkaše nego inače, bit ćete pozivani na zanimljiva okupljanja i još zanimljivija mjesta. Ako ste sami, prihvatite pozive i krenite među ljude.

KARIJERA: Neki će započeti male kućne radove i uzeti nešto slobodnih dana da ih obave. Pokazat će se to kao pun pogodak. Oni koji ostaju na radnom jestu morat će obaviti neke zaostatke ili male inventure koje su čekale. Ništa posebno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Organizirajte boravak u prirodi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Većina idućih dana donijet će mirno uživanje u zajedničkoj vezi ili diskretno traženje srodne duše. Nećete se mnogo isticati, ali to ne znači da ne žudite za ljubavlju. Dapače, povremeno će vas mučiti snažne čežnje. Izdržite.

KARIJERA: Možda će vam dosaditi djelovati iz sjene i zapravo jedva čekate da dođete u prvi plan. Ovih dana polako će se otvoriti jedna vrata, ali da bi zablistali u punom sjaju, još ćete malo pričekati. Zato ne žurite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kad se ide postepeno, rezultati su čvršći.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

LAV

LJUBAV: Prvih par dana ovog tjedna donijet će ugodnije ljubavne događaje, a od sredine tjedna stvari jenjavaju. Vaše ljubavno raspoloženje bit će manje, prilike za poznanstva počet će se prorjeđivati, a oni u vezama malo će se distancirati jedno od drugog.

KARIJERA: Boravak u prirodi osvježio bi vas. Oni koji mogu, uzet će par slobodnih dana. Oni koji ne mogu, nakon posla neka prošetaju jer će im tako brže i lakše dolaziti do dobrih poslovnih rješenja, a napunit će i baterije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da se ne počnete debljati.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Do sredine tjedna vaša će ljubavna stremljenja biti uglavnom platonskog karaktera ili će sve biti obojano frustracijama. U nastavku će se situacija početi razbistravati, a vama će se vraćati volja za ljubav. Utoliko će doći do poboljšanja.

KARIJERA: Sve što je kockasto vas sputava. Sad ćete biti u poziciji da se trebate prilagođavati novim programima i to najčešće onim koje su smislili drugi. Nemojte divljati, nego prođite kroz to. Druge vam nema. Ako ništa, sazriijet ćete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osvježite se nekim vodenim sportom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

VAGA

LJUBAV: Uživajte u društvu osobe koja vam je draga kad god možete. Ipak, pazite da katkada ne reagirate preburno. Uz malo samokontrole, sve će biti dobro. Samci neka izlaze. Nikad ne znate što vam se lijepo može dogoditi i to već danas.

KARIJERA: Uslijedit će određene protekcije. Potom ćete zamišljati sebe u ulozi onog koji vodi cijelu stvar. To će biti djelomično točno, no nemojte si umisliti. Treba odraditi još neke detalje. Činite to po pravilima struke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite van s prijateljima.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Bit ćete zanimljivi drugima, zavodljivi, šarmantni i elokventni. Sve su to osobine kojim možete ostvariti ugodna poznanstva, a možda i mnogo više. Nemojte samovati jer su ovo vaši dani kad imate povećane šanse za ljubav.

KARIJERA: Bit ćete aktivniji više nego inače, a cilj će vam biti stvoriti što kreativnije okruženje ili jednak proizvod. Neki će se pokazati kao pravi umjetnici. Ništa vam neće biti teško, pa ni prekovremeni rad. Mnogi će zapravo uživati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povremeno zastanite.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Možda ste očekivali nešto drugo od onog što živite i osjećate, no to je samo privremena i prolazna zbrka s kojom se trebate suočiti na vješt način. Uz malo truda vi ćete izazove pretvoriti u veliku sreću za oboje.

KARIJERA: U poslu ćete se mjeriti s drugima, a povremeno i nadmudrivati. Ne inzistirajte na svojim idejama, jer vas drugi ovaj put neće potpuno razujeti. Izdržite. Nećete čekati dugo. Vaši šefovi imat će velike apetite, ali vam se neće svidjeti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštajte se uz dobru glazbu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

JARAC

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer vam pozicija planeta u tom smislu donosi male prilike. Nije doduše isključeno da se od svega razvije i dublji odnos, ali ne odmah. Zato budite mudri i staloženi koliko god možete.

KARIJERA: Nakon što ste riješili jedan problem, odsada ćete raditi s manje napetosti i s više ugodnosti. Ipak, i dalje će biti malih provokacija. Zato budite budni i oslonite se na vlastitu samokontrolu. Također ne postavljate suvišna pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte prije spavanja. San će biti kvalitetniji.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Oni koji su još sami još uvijek će čekati svog princa na bijelom konju, ali će polako shvaćati da ga nema niotkuda. To će im vjerojatno donijeti još poneku ljubavnu frustraciju ili okrenutost prema samima sebi. Neka preispitaju svoja očekivanja.

KARIJERA: Da bi poboljšali ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše. Posebno ako ste šef.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će putovati. Veselite se.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RIBE

LJUBAV: Mnogi će provjerenim potezima pokušati ispuniti svoja ljubavna očekivanja. Partner ili ona osoba koju pokušavaju osvojiti katkada će ih blokirati, ali ne trajnije. Bit će uspona i padova, a samo o upornosti ovisi da li će ostvariti svoj cilj.

KARIJERA: Nije potrebno žuriti niti otkrivati sve adute, jer se neke stvari još bistre. Nemojte se potpuno eksponirati, ali možete raditi u tišini i prema pravilima igre. Strpljivo čekajte svojih pet minuta. Ako vam je teško, nađite vedre ljude.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će se zainteresirati za fotografiju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Vaga, Škorpion, Ovan