'Siguran sam da me žena prevarila na putovanju, ali ne znam što napraviti'

- Siguran sam da me supruga prevarila na godišnjem odmoru u Ibizi prošle godine. Uspio sam nabaviti ulaznice za najdraži bend koji je svirao tamo, a moja žena nije ljubitelj heavy metala pa je rekla da će ostati u hotelskoj sobi. No, kada sam se vratio nje nije bilo - napisao je jedan muškarac za The Sun.

On je taman krenuo spavati kada mu se žena vratila u sobu s drugim muškarcem, a kada je vidjela njega u krevetu, brzo ga je izgurala iz sobe i otišla s njim. Vratila se tri sata kasnije u vidno alkoholiziranom stanju i brzo zaspala.

Iako mu je jedan prijatelj iz hotela rekao da je vidio njegovu suprugu kako se ljubi s drugim muškarcem, ona mu ne želi ništa priznati pa sada pita stručnjakinju što da napravu.

- Vi znate što se dogodilo i gubite emocionalnu energiju pokušavajući natjerati svoju suprugu da vam ispriča što se dogodilo. Manje gledajte što se dogodilo, a više zašto se to dogodilo. Je li to bio samo alkohol ili ste se vas dvoje zanemarivali pa je vaša veza osjetila posljedice? - odgovorila mu je Deidre.

