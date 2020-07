'Seks s prijateljevom majkom bio je najbolje iskustvo u mom životu, ali trebam li mu priznati to?'

- Seks s majkom mog najboljeg prijatelja je bio najbolje iskustvo u mom životu, ali što ako on sazna istinu? Imam 18 godina, kao i moj prijatelj, a njegova majka ima 34 godine. Uvijek su mi se sviđale zrelije žene, umjesto djevojaka, a ona je bila najbolja majka od svih. Ponekad izlazi s nama i svi momci se prema njoj ponašaju kao prema jednoj od naših prijateljica. Poznajem je otkad smo prijatelj i ja krenuli u srednju školu. Svi smo zajedno otišli u park na piće i malo piknika jedne večeri prošlog mjeseca, a moje zezanje s njom pretvorilo u seksi flert. Moj se prijatelj naljutio, ali ja sam inzistirao da je to samo šala - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Jednom je došao kod svog prijatelja da idu na nogomet, ali njega nije bilo doma, već je bila samo njegova majka. Ona ga je pozvala na piće, a on je s oduševljenjem pristao. Pričali su o svemu, a onda ga je ona pitala ima li curu te je li još uvijek djevac. On je ostao šokiran pitanjem, a kada je vidio da joj haljina pada i da joj vidi grudi, nije joj mogao odoljeti. Na kraju su se poseksali na kauču, a njemu je to bilo najbolje iskustvo u životu. Sada ne može prestati razmišljati o njoj i želi se nastaviti viđati s njom pa se pita treba li sve priznati svom prijatelju.

- Ne, ne bi trebao. Znam da je bilo uzbudljivo, ali to iskustvo treba tretirati kao jednokratno. Ta veza nikad neće uspjeti. Nalazite se u različitim životnim fazama i željet ćete različite stvari. Usamljena je, ali ipak bi trebala znati bolje nego zavesti prijatelja svog sina. Vaš bi prijatelj bio devastiran kad bi znao što je njegova majka učinila, a vi biste vrlo vjerojatno izgubili njegovo prijateljstvo ako bi to saznao. Reci joj da je bila pogreška i drži prijatelje bliže svojoj dobi - odgovorila mu je Deidre.

Pogledajte kako lako izračunati koji SPF faktor vam odgovara: