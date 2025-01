Doznala je da ima terminalni rak i sada upozorava: 'Ove zakove nemojte ignorirati'

Lindi Chavez (35) prošle je godine dijagnosticiran rak pluća u uznapredovalom stadiju nakon što su liječnici njezine simptome konstantno zamjenjivali s drugim i manje ozbiljnim stanjima poput alergija i išijasa. Kada je bolest uočena, tada je već dosegla četvrtu fazu, što znači da se proširila izvan pluća. To je uključivalo Lindin mozak, kosti u kralježnici, kao i tkiva poput limfnih čvorova i nadbubrežne žlijezde, piše Daily Mail.

Liječnici su joj rekli da je rak u terminalnoj fazi i da će vjerojatno umrijeti u sljedećih šest mjeseci. Linda je odlučila o svojoj bolesti pričati na TikToku i Instagramu da bi podigla svijest o naizgled bezazlenim simptomima koji bi mogli biti znakovi raka. Možda je najneobičniji znak bio stalna bol u nožnim prstima, kao da su stalno "udarani" o nešto. Nije ni znala da je to znak da se rak proširio iz njezinih pluća na sićušne kosti u stopalima. Ostali simptomi uključivali su nevjerojatnu iscrpljenost i mučninu.

"Bila sam nevjerojatno iscrpljena. Imala sam stalne mučnine prije nego što sam dobila dijagnozu. Očito je veliki dio raka na mom desnom frontalnom režnju koji kontrolira apetit, žudnje, mučninu i sve to", objasnila je Linda. No, prije svih ovih znakova pojavio se uobičajeni simptom raka pluća koji se često pogrešno smatra zimskom virozom. "Godinama sam kašljala. Na kraju je kašalj postao dubok, bio je vrlo bolan i osjećala sam probadajuću bol u prsima. Molim vas, nemojte ignorirati uporni kašalj", upozorila je Linda koja je dodala da je kašalj počeo utjecati na njezino disanje.

"Doslovno sam morala plitko disati zbog boli koju sam osjećala svaki put kad bih udahnula ili izdahnula", objasnila je. Tijekom zadnjeg javljanja pratiteljima rekla je da je izgubila vid na desnom oku, ali nije objasnila točan uzrok. Također je otkrila da joj je dijagnosticirana rijetka komplikacija raka koja se naziva bolest leptomeningealne diseminacije. Također se nazivaju i leptomeningealne metastaze, a to je kada se stanice raka šire na tanke slojeve tkiva koji prekrivaju mozak i leđnu moždinu. To se događa samo kod jednog od 10 do jednog od 20 pacijenata s rakom, iako je poznato da je češće među pacijentima s rakom pluća.

Stanje može uzrokovati niz iscrpljujućih simptoma uključujući obamrlost u udovima, glavobolje, napadaje, opušteno lice i povraćanje. Linda je rekla i da su liječnici "ažurirali" njezinu prognozu te joj rekli da joj vjerojatno preostaje samo tri do šest mjeseci života. No, ona je ostala optimistična. Njezina obitelj novac za pomoć s medicinskim računima skuplja putem platforme GoFundMe. Vjeruje se da je gotovo četiri od pet slučajeva raka pluća moguće spriječiti jer su uzrokovani čimbenicima poput pušenja, izloženosti toksinima na radnom mjestu i zagađenja zraka.

Novi uporni kašalj ili promjena postojećeg, kao i umor, smatraju se nekim od glavnih simptoma raka pluća. Liječnici pozivaju sve koji imaju kašalj koji ne prestaje nakon tri tjedna, ili druge potencijalne simptome, da zakažu pregled kod liječnika opće prakse. Ističu da je važno imati ovo na umu tijekom hladnijih mjeseci i ne odbaciti novi i uporni kašalj kao običnu zimsku bolest.