Mjesecima ignorirala 'sramotne' simptome pa saznala da ima treći stadij opasnog karcinoma

Jedna je žena na društvenim mrežama podijelila vlastitu priču o dijagnosticiranju trećeg stadija raka u tridesetim godinama, i to nakon što je mjesecima ignorirala jedan 'sramotan' simptom. Učinila je to, kaže, kako bi upozorila druge i pokušala ih spriječiti da ne učine istu pogrešku. Jelena Tompkins iz Colorada u Sjedinjenim Američkim Državama imala je samo 34 godine kada je 2016. prvi put primijetila promjene na svom tijelu, no isprva nije bila previše zabrinuta jer je bila u 'formi života', piše UNILAD.

'Zdravo sam se hranila i nikada nisam pomislila da bi me rak mogao pogoditi u tako ranoj dobi', izjavila je ova mlada žena za The Patient Story. Jelena je bila strastvena trkačica i jela je puno povrća. Upravo tu činjenicu imala je na umu kad je na svom tijelu primijetila promjenu koja će se tek kasnije pokazati kao jedan od simptoma raka. Naime, primijetila je da su plinovi koje je ispuštala počeli snažnije i neugodnije mirisati nego inače, ali umjesto da posjeti liječnika, počela je uzimati probiotike kako bi poboljšala crijevnu floru.

Miris se nije poboljšao, no Jelena nije postala ozbiljno zabrinuta sve dok nije primijetila krv u stolici. Nekoliko mjeseci kasnije, tijekom godišnjeg pregleda, rekla je svom liječniku za krv. I liječnici su isprva posumnjali da je uzrok problema njezina prehrana, a tri mjeseca kasnije započeli su testiranja kako bi provjerili remeti li određena hrana rad njezina probavnog sustava.

Testovi su doveli do kolonoskopije, kojom je, nažalost, otkriveno da Jelena ima rak rektuma trećeg stadija. Nakon toga je započela liječenje koje je uključivalo 28 dana zračenja i oralne kemoterapije, nakon čega je uslijedila operacija uklanjanja tumora. Tijekom operacije uklonjeno joj je 30 centimetara debelog crijeva i 17 limfnih čvorova, od kojih je pet ostalo zaraženo rakom.

Nakon toga, Jelena je prošla kroz ileostomiju – zahvat u sklopu kojega se na trbuhu stvara mali otvor, kroz koji se izvodi dio tankog crijeva kako bi se stvorila stoma. Nakon završnog ciklusa kemoterapije, ileostoma joj je uklonjena.

Na sreću, Jelena, koja nije imala obiteljsku povijest raka, sada je u remisiji, ali i dalje prolazi kroz terapiju održavanja te obavlja godišnje preglede. 'Isprva sam svaka tri mjeseca odlazila na CT preglede i provjeru krvnih markera kako bih bila sigurna da se krvne vrijednosti vraćaju u normalu', ispričala je. 'S vremenom se to razdoblje produljilo na svakih šest mjeseci, a sada idem samo jednom godišnje na krvne pretrage i konzultacije s onkologom.'

Jelena je zahvalila korisnicima društvenih mreža koji su joj pomogli dok je prolazila kroz teško razdoblje: 'Povezala sam se s mnogima koji su završili liječenje ili su prolazili kroz njega u isto vrijeme kad i ja. To je bila ogromna podrška i pomoglo mi je da shvatim da nisam jedina mlada žena koja prolazi kroz ovo.' Jelena kaže kako dijeli svoju priču i novosti o svom zdravlju kako bi ohrabrila druge da ne ignoriraju potencijalne simptome opasne bolesti.

