Sanjate da padate, umirete ili da vam ispadaju zubi? Stručnjakinja otkrila kako su snovi povezani sa stvarnošću

Svi su barem jednom sanjali kako padaju, guše se ili kako im ispadaju zubi. Ponekad bude toliko zastrašujuće da se naglo probudimo, potpuno mokri. Vrlo brzo osoba se smiri i ponovno utone u san, ali osjećaj nelagode prisutan je kroz cijeli dan kao i postavljanje pitanja zašto smo to sanjali. Analitičarka snova Jane Theresa Anderson otkrila je za The Sun da snovi i noćne more nastaju kada mozak razrađuje događaje koje smo proživjeli u prethodnih nekoliko dana. Navela je nekoliko najčešćih ružnih snova i objasnila njihovo značenje.



Umiranje ili bolest

Ne brinite, san u kojem stojite sa strane i gledate kako umirete nije znak da će se to dogoditi. Noćne more koje uključuju smrt mogu imati mnogo uzroka, od procesuiranja vašeg straha prema umiranju i stava prema smrtnosti do pozitivnih uzroka poput napuštanja starih stavova ili ponašanja čijom smrću nastaje prostor za nešto novo. Iako promjene plaše ljude, ponekad ih podsvjesno priželjkujemo. Ovakav san može nam pomoći razumjeti strahove i dati znak da je vrijeme za nešto novo.



Prirodna katastrofa

Ako sanjate da se dogodio potres, tsunami ili neka druga prirodna pojava, vrlo vjerojatno ste nervozni oko nečega što bi se moglo dogoditi u budućnosti. Prirodne katastrofe ne mogu se predvidjeti, pa takvi snovi ukazuju na to da imate osjećaj gubitka kontrole. "Ova uobičajena noćna mora reflektira strah i osjećaj potpune nemoći. Svaki je san jedinstven, no kod ovog sna neki se ljudi mogu povezati s činjenicom da se teško nose sa emocionalnim ili mentalnim teškoćama, dok drugi smatraju da su životni izazovi za njih preveliki."

Influencerica Matea progovorila je o svojoj borbi s napadajima panike:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gušenje

Ljudi koji imaju problem sa sinusima, astmu ili prehladu, vrlo vjerojatno su već imali snove gušenja. S druge strane, ako nemate takve probleme, a uporno to sanjate, možda imate osjećaj sputanosti u fizičkom, emocionalnom ili duhovnom smislu. Možda u stvarnosti imate osjećaj da vas nešto guši, poput nekog odnosa ili obaveza.



Padanje

Padate, a onda se naglo trznete trenutak prije nego ste pali na tlo i probudite se. Srce vam ubrzano kuca i osjećate se uplašeno. Stručnjakinja savjetuje da promislite o razlogu zbog kojeg ste pali. "Ako ste se bacili s litice, promislite čega se u životu odričete. Ako se tlo urušilo pod vama, provjerite što se mijenja u vašem životu. Ako se penjete i izgubite hvatište, to znači da ste izgubili iz vida svoje ciljeve. S druge strane, pad u crnu rupu može biti znak depresije. Naravno, to nisu precizne interpretacije nego primjeri kako propitkivati svoj san i pronaći poveznicu sa životom."



Goli u javnosti

San u kojem se osoba gola pojavljuje u javnosti nije baš ugodan, a može ukazivati na dublje probleme u stvarnosti – jedan od njih je samopouzdanje."Bojite li se da će vas netko vidjeti onakvima kakvi jeste, odnosno da će vidjeti ono što nosite na srcu i u umu? Ako vam je vaša slika u javnosti toliko važna, morate se zapitati zašto je to tako. Vrijeme je da postanete iskreniji i transparentniji te da se dobro osjećate sa stvarnim sobom radije nego da se predstavljate kao nešto što niste. Moguće je i da se u ovom periodu osjećate ranjivo i da vam treba zaštita i podrška."



Netko vas lovi

Ljudi koji se boje sukoba s drugima često sanjaju noćne more u kojima ih netko lovi. To pokazuje da žele pobjeći od problema umjesto da se s njima suoče. "Što više bježimo od straha, taj nas strah sve više lovi. Primjerice, ako bježite od rješavanja financijskih problema, situacija će biti samo još lošija. To će vas opsjedati jednako kao da vas netko lovi. Možda bježite od drugih problema poput starenja, zdravlja, odlučivanja, negativnih misli ili medicinske dijagnoze, pa čak možda bježite i od dijela sebe ili dijela života koji vam se ne sviđa", pojasnila je Anderson i savjetovala da se što prije suočite sa svojim problemima ako vas muče ovakvi snovi.



Ispadanje zuba

"Vjerojatno je riječ o problemu u komunikaciji i povjerenju. Razmislite kako ste se osjećali tijekom tog sna. Jeste li osjećali sram, šok, ranjivost...? Jeste li bili očajni što ne možete zube vratiti na svoje mjesto? Promislite oko toga bojite li se što bi moglo izaći iz vaših usta ili ste posramljeni zbog nečega što ste rekli?" Moguće je i da je u pitanju manjak samopouzdanja.

Saznajte: Što znače vaši seksualni snovi?