Samostan usvojio psa lutalicu koji sada živi kao svećenik, a napravili su mu i opravicu

Franjevački samostan u Cochabambi u Boliviji je srdačno dočekao svojeg novog četveronožnog kolegu. Samostan je, naime, pronašao Carmela, napuštenog skitnicu kojega su s ljubavlju prihvatili kao jednog od njih. Psić je dobio i novo ime, fra Bigoton, ali i preslatku svećeničku odoru krojenu baš za njega.

- Njegov život sastoji se od igre i trčanja. Ovdje ga sva braća jako vole. On je Božje stvorenje. No, njegov novi život nije samo zabava, već preuzima i svoje vjerske dužnosti poput "propovijedanja ribama" ili patroliranja terenom, a mora i održavati svoju odoru - rekao je fra Jorge Fernandez, piše My Modern Met.

Njegovo usvajanje omogućila je organizacija "Proyecto Narices Frias" te se nadaju da će takav pothvat inspirirati i druge da krenu sa sličnim, nesebičnim djelima.

- Kada bi svi slijedili ove stope, svijet bi bio bolje mjesto. Uvjereni smo da će brojni župljani slijediti naše korake- napisali su na svojem Facebooku profilu.

