Ovaj je labrador po drugi put 'usvojio' pačiće: 'Preuzeo je ulogu oca kao patka u vodi'

Prošle je godine, labrador Fred bio zvijezda svih novinskih naslova kada je nesebično usvojio 9 malih pačića nakon što im je majka nestala. Fred je sada usvojio šestero novih pačića i tako još jednom oduševio Internet, piše Unilad.

Nove je pačiće napustila majka, no izgleda kako im kod Freda ništa ne fali. Fred sa svojim pačićima živi u dvorcu Mountfitchet u blizini Stansteda, Essex, a vlasnik dvorca Jeremy je kazao:

Meet Fred the Labrador.



He's become "dad" to nine ducklings at @Mountfitchet Castle.



Owner Jeremy Goldsmith says he's taken them under his paw 🐾 pic.twitter.com/ilMGkJ2Tak