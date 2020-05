Ručnik, jastuk, četka za kosu: Ove stvari koristimo godinama, ali i one imaju rok trajanja

Iako mnogi misle da rok trajanja ističe samo hrani i kozmetici, to baš i nije tako piše BrightSide koji je napravio popis stvari i objasnio zašto nakon određenog vremena više nisu sigurne za upotrebu.



Jastuk

S vremenom se u njima nakupi veliki broj grinja koji dovodi do alergija, ali i do iritacije kože. Također, promijene oblik pa može doći do bolova u vratu.



Spužva za kupanje

Nakon 2 tjedna ju bacite i kupite novu - na njoj se stvara bezbroj gljivica i infekcija. Također, papuče su savršene za širenje gljivičnih infekcija, pa bi bilo dobro da ih perete što češće, a svakih pola godine kupite nove.



Ručnik

Odličan 'teritorij' za razvoj bakterija je mokar i vlažan ručnik, a čak ni redovito pranje neće skroz riješiti taj problem, pa bi bilo dobro da ih zamijenite novima nakon godinu dana do tri. Još jedna stvar u kupaonici koju treba redovito mijenjati, najbolje svaka tri mjeseca, je četkica za zube. Vlakna gube oblik, pa nema više istu svrhu.

Parfem ili toaletna voda

Sadrže esencijalna ulja koja ishlape, ako je otvorena bočica, nakon dvije godine. Ako nije, onda im se rok trajanja produži za još jednu godinu. Promijenite ih svakih godinu do tri, a nakon godinu dana trebalo bi mijenjati i četke za kosu. Čistite ih barem jednom tjedno.



Dječja oprema

Kada je riječ o dječjim stvarima njihove dude trebalo bi zamijeniti svakih 2 do 5 tjedana, ovisno o tome koliko ih koriste. Na njima se razvija mnoštvo bakterija. Autosjedalicu pak zamijenite svakih 6 do 10 godina - mijenjaju oblik i nisu više sigurne za mlađu djecu.



Odjeća

Grudnjak često gubi oblik, pa postane prevelik ili premalen. To se događa nakon godinu do dvije, pa bi bilo dobro otići u trgovinu po novi. U isto vrijeme možete kupiti i tenisice za trčanje jer nakon gubitka njihovog oblika opterećujete zglobove.



Sredstvo za dezinfekciju

S vremenom postaje sve manje efikasno, u prosjeku nakon tri mjeseca.



Aparat za gašenje požara

Ova stvar je, uz autosjedalicu, ona koja dugo traje. Ako se ne pojavi nikakvo oštećenje prije, aparat za gašenje požara možete imati i do 15 godina.



Produžni kabel

On ima određeni kapacitet i ako to 'premaši' može doći do ozbiljnih posljedica, pa ga mijenjajte svakih godinu do dvije.