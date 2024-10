RECEPT DANA Počela je sezona mandarina: Imamo šest jednostavnih recepata koje morate isprobati

Počela je sezona mandarina. Mnogi će reći – konačno, jer riječ je o voću bez kojeg su jesen i zima za mnoge nezamislivi. Prepoznatljivi narančasti plodovi preplavili su tržnice i trgovine, a mnogi ih rado kupuju jer su slasni i osvježavajući zalogajčići. A i vrlo zdravi! Mandarine su bogate vitaminom C, vlaknima i antioksidansima. No, osim što su savršene za grickanje, mandarine se mogu koristiti i u raznim jelima – od salata, preko slastica, do napitaka. Ako ste ljubitelj ovog aromatičnog citrusa, donosimo vam šest ukusnih recepata koji će vas sigurno oduševiti.

Salata s mandarinama i avokadom: Za ovu osvježavajuću salatu trebate 2 mandarine, oguljene i narezane, 1 zreli avokado, 1 šaku rukole, maslinovo ulje, sok pola limuna, sol i papar po ukusu. Priprema: Pomiješajte rukolu, mandarine i avokado narezan na kockice. Začinite maslinovim uljem, sokom od limuna, soli i paprom. Lagano promiješajte i poslužite.

Piletina s umakom od mandarina: Za pripremu ovog božanskog jela pripremite 2 pileća filea, sok 3 mandarine, 1 žličicu meda, 1 žlicu sojinog umaka, češnjak u prahu, sol i papar. Priprema: Ispecite piletinu na tavi dok ne porumeni. U posebnoj zdjeli pomiješajte sok mandarina, med i sojin umak. Dodajte češnjak, sol i papar, prelijte po piletini i pustite da se lagano pirja desetak minuta. I savršen ručak je gotov.

Kolač s mandarinama i bademima: Za ovaj jednostavan i aromatičan kolač koji će oduševiti svakoga trebat ćete 2 jaja, 100 g šećera, 100 g brašna, 50 g mljevenih badema, koru i sok 2 mandarine te prašak za pecivo. Priprema: Umutite jaja sa šećerom, dodajte sok i naribanu koru mandarina. Umiješajte brašno, bademe i prašak za pecivo. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 30 minuta. Možete poslužiti sa šlagom.

Smoothie s mandarinama i bananom: Ovaj smoothie može biti savršeni doručak ili međuobrok. Sve što vam je potrebno za pripremu su 2 mandarine, 1 banana, 1 žličica chia sjemenki i 150 ml jogurta. Priprema: Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete kremasti smoothie. Poslužite odmah.

Pekmez od mandarina: Ako želite uživati u okusu mandarina cijele godine, ovaj pekmez je odličan način za to. Za pripremu će vam trebati 1 kg mandarina, 500 g šećera i sok 1 limuna. Priprema: Mandarine ogulite, usitnite i kuhajte sa šećerom i limunovim sokom dok ne dobijete gusti pekmez. Spremajte u sterilizirane staklenke.

Mandarine u čokoladi: Ovaj jednostavan desert toliko je ukusan da nestaje u trenu. Pripremite 4 mandarine, 100 g tamne čokolade i 1 žličica kokosovog ulja. Priprema: Čokoladu otopite s kokosovim uljem. Mandarine razdvojite na kriške i umočite ih u čokoladu. Ostavite da se stvrdne u hladnjaku i poslužite.

