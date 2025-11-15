RECEPT DANA Benedikt kocke - desert koji će oduševiti svakoga

Ako volite kolače koji spajaju hrskavo, voćno i kremasto u savršenom skladu – Benedikt kocke su prava poslastica za vas! Ovaj kolač osvaja na prvi zalogaj: prhko tijesto, lagana beze kora s bademima, osvježavajući sloj malina i prozračna vanilija krema stvaraju desert kojem se uvijek vraćate. Idealan je za posebne prilike, blagdane ili jednostavno – kada želite razmaziti sebe i svoje najdraže. Recept je podijelila food blogerica @ankica_torte_i_kolaci. Uživajte!
Sastojci:
Prhko tijesto:
- 6 žumanjaka
- 120 g šećera
- 200 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- 110 g maslaca (sobne temperature)
Beze kora:
- 6 bjelanjaka
- 250 g šećera
- Prstohvat soli
- 80 g badema u listićima
Fil od malina:
- 350 g malina
- 5 žlica šećera
- 1 vanilin šećer
- 1 dl vode
- 1 puding od malina
Krema:
- 1 l mlijeka
- 4 pudinga od vanilije
- 12 žlica šećera
- 1 vanilin šećer
- 2 dl slatkog vrhnja
- 1 vrećica šlag-kreme od vanilije
Priprema: Umijesite prhko tijesto od svih sastojaka i podijelite ga na dva dijela. Svaki dio razvaljajte na pek-papir u tepsiji dimenzija 30 × 30 cm. Maslac neka bude mekan kako bi se tijesto lakše povezalo. Za beze koru umutite bjelanjke sa šećerom i soli u čvrsti snijeg pa smjesu podijelite na dva dijela. Svaku polovicu rasporedite preko prhkog tijesta i pospite bademovim listićima. Pecite na 170°C (s ventilatorom) dok bademi ne dobiju zlatnu boju. Ako pečete bez ventilatora, pecite jednu po jednu koru na 180°C.
U lončiću zakuhajte maline sa šećerom, vanilin šećerom i pola dl vode. Kad prokuha, dodajte puding razmućen u ostatku vode i kuhajte dok se ne zgusne. Ohladite i premažite preko jedne kore. Za kremu od vanilije skuhajte puding u mlijeku sa šećerom i vanilin šećerom, pa ohladite. U ohlađenu kremu dodajte šlag-kremu od vanilije i kratko izmiksajte. Zatim dodajte umućeno slatko vrhnje i lagano sve sjedinite špatulom da krema ostane pufnasta i prozračna.
Slaganje kolača: Kora s bademima (bademi gore) - Fil od malina - Vanilija krema - Druga kora s bademima (bademi opet gore) Ohladite nekoliko sati (najbolje preko noći), narežite na kocke i uživajte u ovoj savršenoj, kremasto-voćnoj rapsodiji!