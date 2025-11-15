Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
mljac!

RECEPT DANA Benedikt kocke - desert koji će oduševiti svakoga

@ankica_torte_i_kolaci
VL
Autor
Ana Hajduk
15.11.2025.
u 09:00

Ohladite nekoliko sati (najbolje preko noći), narežite na kocke i uživajte u ovoj savršenoj, kremasto-voćnoj rapsodiji!

Ako volite kolače koji spajaju hrskavo, voćno i kremasto u savršenom skladu – Benedikt kocke su prava poslastica za vas! Ovaj kolač osvaja na prvi zalogaj: prhko tijesto, lagana beze kora s bademima, osvježavajući sloj malina i prozračna vanilija krema stvaraju desert kojem se uvijek vraćate. Idealan je za posebne prilike, blagdane ili jednostavno – kada želite razmaziti sebe i svoje najdraže. Recept je podijelila food blogerica @ankica_torte_i_kolaci. Uživajte! 

Sastojci: 

Prhko tijesto:

  • 6 žumanjaka
  • 120 g šećera
  • 200 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 110 g maslaca (sobne temperature)

Beze kora:

  • 6 bjelanjaka
  • 250 g šećera
  • Prstohvat soli
  • 80 g badema u listićima

Fil od malina:

  • 350 g malina
  • 5 žlica šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 1 dl vode
  • 1 puding od malina

Krema:

  • 1 l mlijeka
  • 4 pudinga od vanilije
  • 12 žlica šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 2 dl slatkog vrhnja
  • 1 vrećica šlag-kreme od vanilije

Priprema: Umijesite prhko tijesto od svih sastojaka i podijelite ga na dva dijela. Svaki dio razvaljajte na pek-papir u tepsiji dimenzija 30 × 30 cm. Maslac neka bude mekan kako bi se tijesto lakše povezalo. Za beze koru umutite bjelanjke sa šećerom i soli u čvrsti snijeg pa smjesu podijelite na dva dijela. Svaku polovicu rasporedite preko prhkog tijesta i pospite bademovim listićima. Pecite na 170°C (s ventilatorom) dok bademi ne dobiju zlatnu boju. Ako pečete bez ventilatora, pecite jednu po jednu koru na 180°C.

U lončiću zakuhajte maline sa šećerom, vanilin šećerom i pola dl vode. Kad prokuha, dodajte puding razmućen u ostatku vode i kuhajte dok se ne zgusne. Ohladite i premažite preko jedne kore. Za kremu od vanilije skuhajte puding u mlijeku sa šećerom i vanilin šećerom, pa ohladite. U ohlađenu kremu dodajte šlag-kremu od vanilije i kratko izmiksajte. Zatim dodajte umućeno slatko vrhnje i lagano sve sjedinite špatulom da krema ostane pufnasta i prozračna.

Slaganje kolača: Kora s bademima (bademi gore) - Fil od malina - Vanilija krema - Druga kora s bademima (bademi opet gore) Ohladite nekoliko sati (najbolje preko noći), narežite na kocke i uživajte u ovoj savršenoj, kremasto-voćnoj rapsodiji!
Ključne riječi
Benedikt kocke recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja