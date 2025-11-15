RECEPT DANA Benedikt kocke - desert koji će oduševiti svakoga

Ako volite kolače koji spajaju hrskavo, voćno i kremasto u savršenom skladu – Benedikt kocke su prava poslastica za vas! Ovaj kolač osvaja na prvi zalogaj: prhko tijesto, lagana beze kora s bademima, osvježavajući sloj malina i prozračna vanilija krema stvaraju desert kojem se uvijek vraćate. Idealan je za posebne prilike, blagdane ili jednostavno – kada želite razmaziti sebe i svoje najdraže. Recept je podijelila food blogerica @ankica_torte_i_kolaci. Uživajte!

Sastojci:

Prhko tijesto:

6 žumanjaka

120 g šećera

200 g brašna

1 prašak za pecivo

110 g maslaca (sobne temperature)

Beze kora:

6 bjelanjaka

250 g šećera

Prstohvat soli

80 g badema u listićima

Fil od malina:

350 g malina

5 žlica šećera

1 vanilin šećer

1 dl vode

1 puding od malina

Krema:

1 l mlijeka

4 pudinga od vanilije

12 žlica šećera

1 vanilin šećer

2 dl slatkog vrhnja

1 vrećica šlag-kreme od vanilije

Priprema: Umijesite prhko tijesto od svih sastojaka i podijelite ga na dva dijela. Svaki dio razvaljajte na pek-papir u tepsiji dimenzija 30 × 30 cm. Maslac neka bude mekan kako bi se tijesto lakše povezalo. Za beze koru umutite bjelanjke sa šećerom i soli u čvrsti snijeg pa smjesu podijelite na dva dijela. Svaku polovicu rasporedite preko prhkog tijesta i pospite bademovim listićima. Pecite na 170°C (s ventilatorom) dok bademi ne dobiju zlatnu boju. Ako pečete bez ventilatora, pecite jednu po jednu koru na 180°C.

U lončiću zakuhajte maline sa šećerom, vanilin šećerom i pola dl vode. Kad prokuha, dodajte puding razmućen u ostatku vode i kuhajte dok se ne zgusne. Ohladite i premažite preko jedne kore. Za kremu od vanilije skuhajte puding u mlijeku sa šećerom i vanilin šećerom, pa ohladite. U ohlađenu kremu dodajte šlag-kremu od vanilije i kratko izmiksajte. Zatim dodajte umućeno slatko vrhnje i lagano sve sjedinite špatulom da krema ostane pufnasta i prozračna.

Slaganje kolača: Kora s bademima (bademi gore) - Fil od malina - Vanilija krema - Druga kora s bademima (bademi opet gore) Ohladite nekoliko sati (najbolje preko noći), narežite na kocke i uživajte u ovoj savršenoj, kremasto-voćnoj rapsodiji!