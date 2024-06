Razmislite prije: Ovo je devet razloga zašto seks pod tušem nije za svakoga

Seks pod tušem može biti nevjerojatno iskustvo za oba partnera i može biti iznimno zadovoljavajuć. No, ne za sve. Postoji nekoliko razloga zašto seks pod tušem može biti nespretan, izazovan, a ponekad i pomalo opasan, pa je za neke ipak bolje da isprobaju druga mjesta, piše Your Tango.

Možete se poskliznuti: Malo opasnosti može biti seksi, ali ništa ne ubija raspoloženje kao padanje u tušu i potencijalno ozljeđivanje. Ako već to i želite isprobati, budite jako oprezni. Gumena podloga je odlična investicija.

Voda: Neće svima konstantno polijevanje vodom biti ugodno, a pogotovo ako imate glavu tuša koji jako šprica okolo. Moglo bi se dogoditi da vam od silne vode koja vas zasljepljuje, i od koje ne možete disati kako spada, pa će svaka romantika tada otići u zaborav.

Oralni seks baš i nije toliko ugodan: Jednostavno je toliko nepraktično i neugodno da bi mogli ostati bez ikakvog užitka. Već je mali izazov disati tijekom oralnog na suhom, a zamislite kako je tek kada voda teče po svuda. Jedina opcija vam je da zatvorite vodu ili se maknete od tuša, no zašto biste se onda uopće upuštali u sve to, kad to jednostavno možete odraditi i u spavaćoj (ili nekoj drugoj) sobi.

Bez dobrog bojlera, moguć je samo brzinski seks: Ako nemate sreće, pa imate bojler koji ima ograničene količine tople vode u jednom mahu, to znači i da vam je vrijeme za zabavu pod tušem jako ograničeno, osobito ako volite dugu predigru. Tada bi vam se moglo dogoditi da vam tople vode nestane baš u trenutku najveće strasti, što nikako nije ugodno. Kakav je to seks u kojem stalno strepite?

Nema prostora za puno aktivnosti: Zapravo nije važno koliko je velik vaš tuš; postoje ograničeni praktični kutovi i položaji dostupni u tom prostoru. Imate sve što možete učiniti stojeći, što može ili ne mora funkcionirati, ovisno o vašoj razlici u visini. Jedina vam je druga mogućnost poduprijeti nogu na rub kade (pod uvjetom da nemate samo pregradu), jer svi znamo koliko bi nesigurno bilo stajati na jednoj nozi pod tušem.

Hladne pločice: Možda to ljeti nije problem, ali u hladnijim mjesecima hladne pločice su definitivna mana seksa pod tušem. Zamislite situaciju u kojoj uživate pod toplim tušem, a onda vam se stražnjica prilijepi na ledene pločice...

Sve je tvrdo: Pod tušem oko vas nema mekanih površina na koje se možete osloniti. Sve je tvrdo i neudobno, i od svega vam prijete moguće modrice. Stvarno, isplati li se?

