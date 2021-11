Raštikijada: Pravili su se uštipci, namazi, kolači, pesto, smoothieji, i sve to od raštike

Prošle nedjelje u etnoselu Marića gaj pokraj Gruda u Hercegovini održana je 9. Raštikijada, simpatično, edukativno i nadasve gurmansko natjecanje u pripremi jela od raštike. Pokretači ovoga gastrodruženja, bračni par Zdravka i Tomo Marić, već se godinama trude da se jela od raštike razviju, jer riječ je o zdravoj i kulinarski vrlo zahvalnoj namirnici koja postaje vrlo popularna u cijelome svijetu. Pa tako i u Japanu, u kojem prave suši s raštikom, što je jedna ekipa i demonstrirala prije dvije godine na ovoj manifestaciji. Bila je to zapravo jedna japanska obitelj s četvero djece, koja je na inovativan način pripremala raštiku i oduševila posjetitelje.

Ove je godine pandemija odradila svoje pa je bilo nešto manje ekipa – ukupno 16 iz Hrvatske i BiH. Natjecanje je održano u dvije kategorije – prva je tradicionalna hercegovačka raštika, koja se kuha sa suhim ili svježim mesom, a druga su kategorija inovativna jela. Od raštike se mogu pripremati predjela, glavna jela, napici i deserti. U drugu kategoriju također su uključena i internacionalna jela, koja se u svakoj regiji ili državi pripremaju na poseban način.

Pobjednica 9. Raštikijade je ekipa Učiteljice iz Gruda, inače djevojke doista i jesu učiteljice u osnovnoj školi u Grudama, a natjecale su se već osmi put. Drugo mjesto pripalo je ekipi Zdena-Bilotrade, inače pobjednicima iz 2015. (također iz Gruda), dok je treće mjesto osvojila ekipa Crveni grm iz Ljubuškog. U kategoriji najinovativnijeg jela od raštike pobijedila je ekipa Neženja i neviste iz Posušja, dok su najljepše uređeni prostor imale članice ekipe Nešto na žlicu.

Foto: Stanislava Borovac

Hotdog s kobasicom od tune – sočno jelo u koje dodamo wasabi i raštiku:

Pobjednička ekipa skuhala je raštiku s mladim janjećim mesom i još nekoliko tajnih sastojaka, dok su drugoplasirani i trećeplasirani kuhali na kombinaciji svježeg junećeg i suhog svinjskog mesa. Kvaliteta kuhane raštike ove je godine bila na visokom nivou i o pobjednicima su, kako tvrdi žiri, odlučivale nijanse.

Učiteljice kuhaju kao i bake

– Kuhali smo tradicionalnu raštiku onako kako se radi kod nas, kako su radile naše bake i prabake – kazala je Marijana Tomas, predstavnica Učiteljica.

Nada Šarić iz ekipe Neženja i neviste objasnila je čime su to oni zadivili žiri:

– Radili smo punjene uštipke s raštikom, stavili smo malo slanine, s tim da su integralni uštipci bili od pira.

Kako je raštika najbolja oko Svih svetih, tako se i ova manifestacija uvijek održava oko 1. studenoga, što nije baš lako organizirati jer u duboku jesen vrijeme zna biti varljivo. No ove je godine osvanuo prelijep jesenji sunčani dan koji je privukao mnoštvo ljudi željnih degustacije novih jela.

Foto: Stanislava Borovac

– U kategoriji inovativnih jela ove je godine bilo nešto manje natjecatelja jer su neki u zadnji čas odustali, ali bilo je raznih specijaliteta. Pripremali su se tako pesto s raštikom, kolač od bijele čokolade s raštikom, uštipci s raštikom, razni namazi, okruglice s raštikom, smoothieji... – kaže organizator Tomo Marić.

Ovo je bila prilika i da se isprobaju neka druga jela pa su tako ekipe iz Slavonije kuhale čobanac i radile čvarke od crne slavonske svinje, a slavonska je ponuda obogaćena i mesom crne slavonske svinje s roštilja te raznim kobasicama. Od hercegovačkih top jela i dalje su najomiljeniji uštipci i sir iz mišine.

Japrak to go

Raštika je inače jedno vrijeme bila na zlu glasu u Hercegovini, mnogi su gastarbajteri po svijetu, kad bi im se ponudilo jelo pripremljeno od nje, govorili: “Raštika me i otjerala u tuđinu”. Naime, slovila je kao sirotinjska hrana, a u siromašnim dijelovima Hercegovine bila je gotovo svakodnevno na jelovniku. Svakako je najpopularnije sirotinjsko jelo kuhana raštika s krumpirima, koja se prelije maslom.

– Ona je bila jedina povrtna kultura koja je mogla izdržati jake ljetne suše i zimske mrazove i hladnoću pa ljudi nisu imali što drugo jesti. Ali ispostavilo se da je vrlo bogata mineralima i kalcijem, a proglašena je i jednom od najzdravijih namirnica na svijetu – podsjeća Tomo Marić.

Foto: Stanislava Borovac

– Manifestacija će sigurno pridonijeti tome da raštika i specijaliteti od nje postanu još popularniji te da uđu u jelovnike naših restorana – dodaje.

No trenutačno raštika još uvijek nije u većini restoranskih jelovnika u Hercegovini, a ako i jest, onda su to klasična jela s mesom. Najčešće se nude kao jedno od kuhanih dnevnih jela. Tako se i u Zagrebu u nekoliko tradicionalnih kuhinja kao što je ona restorana Šuman nudi raštika kao klasično jelo. No neki moderniji restorani stidljivo uvode malo razigranije recepte. Tako restoran Beštija u Masarykovoj umjesto juhe od bundeve, koja je “obvezna” jesenska juha u zagrebačkim restoranima, nude juhu od raštike.

– Zašto bismo bili kao svi drugi? Neka ljudi opušteno probaju nešto drukčije, zanimljivo. Nešto što nije klasika. I mi smo ovdje opušteni, ležerni, pa se uklapa i raštika. Zašto ne? – kažu u ovom restoranu.

Još je puno načina da se raštika nađe na tanjurima u “fancy” restoranima – u raznim vegetarijanskim varivima, tjesteninama, salatama, sendvičima, a vjerojatno je pitanje dana kada će se na gradskim ulicama, uz već uhodanu “sarmu to go”, naći i “japrak to go” – ukusno hercegovačko jelo u kojem se mljeveno meso umata u listove raštike.

Najspektakularnije torte na svijetu izložene na jednom mjestu: Napravili su i tortu Davida Attenborougha u prirodnoj veličini!