Psihologija boja u marketingu – značenje boja u poslovnom svijetu

Psihologija boja u marketingu

Boje u marketingu imaju emocionalni učinak te vam pomažu da se istaknete i promovirate svoj proizvod ili uslugu, piše krenizdravo.rtl.hr. To je ono što vam omogućuje istaknuti ono što želite da publika vidi, da osjeti ono što želite te da u konačnici i radi ono što želite – odluči se za vas. Marketing je danas toliko napredovao da više nije bitna samo boja već i nijanse koje koristite u svojem oglašavanju.



Zbog toga je razumijevanje psihologije boja toliko važno za uspjeh vašeg sadržaja i onoga što želite ponuditi potrošačima. Međutim, loš izbor boja također može negativno promijeniti marketinški utjecaj. Poruka koju se nastoji poslati se može pogrešno shvatiti, a glavna poanta će se vrlo lako zanemariti. Razumijevanje utjecaja boja na ljude nije važno samo umjetnicima koji svakodnevno proučavaju boje i nijanse. Svatko tko se bavi marketingom mora razumjeti osnovne teorije boja kako bi mogao biti uspješan i dobiti željeni učinak.

Boje i sve što trebate znati o bojama

Primarne boje su tri boje koje čine sve ostale boje, a to su crvena, žuta i plava. Ove tri boje koriste se za stvaranje sljedeće razine boja, a riječ je o sekundarnim bojama. Sekundarne boje su ljubičasta (crvena + plava), zelena (plava + žuta) i narančasta (crvena + žuta). Stvorene su pomoću primarnih boja. Postoje i tercijarne boje koje stvaraju novu razinu korištenjem primarnih i sekundarnih boja, pa tako postoje i crveno-ljubičasta, crveno-narančasta, žuto-zelena itd.



Primarne, sekundarne i tercijarne boje, bez dodavanja bijele, crne ili neke treće boje, čiste su (ili zasićene) boje. Intenzivne su, svijetle i vesele boje. To su boje dječjih igračaka, ukrasa za dnevni boravak i ljetne odjeće. Kada se bijeloj boji dodaje čista boja, dobijete nijansu. Neki ih nazivaju pastelnim bojama. Svjetlije su od čiste boje, a nisu toliko intenzivne. Nijanse se kreću od blago bjelkaste do gotovo potpuno bijele.



Kad se crnoj boji doda čista boja, stvarate sjene. One zatamnjuju i prigušuju svjetlinu čistih boja, a kreću se od malo tamnije do gotovo potpuno crne. Kad se siva (crna + bijela) dodaje u čistu boju, stvara se ton. Često čujete ljude kako govore da boju treba “smanjiti”, što znači da je previše intenzivna i žele spustiti razinu intenziteta. Dodavanje crno-bijelih u različitim količinama boji brzo smanjuje intenzitet.



Promatrajući spektar boja, također možete uočiti tople i hladne boje. Hladne boje su s lijeve strane spektra, prema plavoj i zelenoj boji. Tople boje su s desne strane spektra, prema žutoj i crvenoj boji.

Boje u oglašavanju

Kada je riječ o tehnikama boja, upotreba kontrasta je posebno važna i upravo će vas ona najviše voditi do željenog učinka. Kontrast predstavlja jednu boju odvojenu od druge, odnosno razlikovanje teksta ili predmeta od pozadine na kojoj se nalaze. Visoki kontrast znači da se boje lako odvajaju jedna od druge, a niski kontrast znači da toga nema.



Kontrast je zaista jako bitan jer pomaže istaknuti ono što je bitno i ostaviti jasnu poruku. Boje se u svojem čistom obliku razlikuju u tome koliko su svijetle i tamne. Žuta je, primjerice, svijetla, dok je plava tamna boja. Uspoređujući žutu i narančastu, teško je pronaći visoki kontrast te upravo zato nije dovoljno samo odabrati dvije različite boje pri odlučivanju o kontrastu. Općenito, visoki kontrast je najbolji izbor za važan sadržaj, jer se on najlakše uočava. Tamno na svijetlom ili svijetlo u tamnom predstavlja najlakši izgled za čitanje. Međutim, ako je sve u visokom kontrastu, ništa se ne ističe i s vremenom postaje naporno za oko.



Dizajneri često preferiraju tehnike niskog kontrasta. Tako stvari izgledaju lijepo, ali lijepo nije uvijek najbolje za čitljivost kada je u pitanju sadržaj. Kombinacije sličnih tonova vrlo su popularne, ali ih je važno iskoristiti za prikladne marketinške sadržaje. Stoga pokušajte pronaći ravnotežu između prekrasnih tonova boja i čitljivosti za optimalnu jasnoću u svojem marketingu.



Najvažnije što morate zapamtiti je činjenica da naš mozak preferira jednostavnost i prije uočava jednostavne podatke nego komplicirane. To ujedno znači da bi za uspješno razumijevanje vašeg sadržaja trebalo birati čim manje boja jer previše boja može biti zbunjujuće. Svaka boja ima značenje, tako da svaka može pospješiti ili upropastiti vašu poruku, ovisno o tome koliko ćete dobro odabrati.



Utjecaj boja na ljude

Svaka boja stvara određeni učinak na ljude. Primjerice, komplementarne boje, odnosno „suprotne“ boje, stvaraju svojevrsnu vizualnu napetost jer su i na spektru boja jedna nasuprot druge, a često se koriste u sportskim područjima (npr. dresovi nogometaša). Korištenje komplementarnih boja najlakši je način da se nešto istakne. Međutim, potrebno ih je koristiti s oprezom jer kod ljudi mogu stvoriti napetost i vizualno ih iznervirati.



Nadalje, crvena i zelena, dvije komplementarne boje, predstavljaju osjetljiv problem. Neki ljudi imaju tzv. sljepoću za boje i ne mogu razlikovati određene boje, a crvena i zelena su uobičajena problematična kombinacija. Boje s velikim količinama crvene i zelene boje također stvaraju problem. Međutim, visok kontrast i dodatni tekst osigurat će da čak i kada je u pitanju zaslijepljena boja, vizualne slike budu čitljive i ugodne za gledanje.



Boja je izuzetno važan alat u marketingu jer ima utjecaj na naš način razmišljanja i ponašanja. Boja usmjerava naše oko u onom smjeru u kojem trebamo tražiti, što učiniti i kako nešto protumačiti. Pomaže nam odlučiti što je važno, a što nije. Upravo zato, kao prodavač sadržaja, morate razumjeti što boje ljudima znače.



Značenje boja

Dok se psihologija boja proučavala i analizirala s vremenom, psihološki utjecaj boja još uvijek je umjereno subjektivan. Ne reagiramo svi na isti način na boje, jer svi imamo prethodna iskustva s bojama zbog značajnih događaja, kultura, ljudi ili sjećanja.



Međutim, postoji nekoliko općenitosti o tome kako ljudi reagiraju na određenu boju te što ona općenito predstavlja:

crvena – moćna, dinamična boja koja predstavlja ljubav, naklonost, ali i strah i preživljavanje; također je energična boja koja može prikazati prijateljstvo i snagu, ali i agresivnost (ovisno o kontekstu),

narančasta – kombinira snagu crvene boje sa žutom ljubaznošću i zabavom, a upravo zato stvara ugodu i toplinu, potiče apetit, stvara motivaciju, daje pozitivan stav i opći životni entuzijazam,

žuta – oličenje radosti, sreće, vedrine i optimizma zbog čega ima najsnažnije psihološko značenje, a ujedno je i najlakša boja za uočavanje; izvrsna je za poboljšanje raspoloženja, podizanje samopouzdanja te pružanje inspiracije,

zelena – boja ravnoteže i sklada koja daje jasniji balans između logičkog i emocionalnog; odražava mir, odmor i život, predstavlja rast, zdravlje i oslobađanje od stresa te ima pozitivniji utjecaj od većine ostalih boja,

plava – boja povjerenja i pouzdanosti, djeluje umirujuće te daje mentalnu reakciju koja nam omogućava da se preusmjerimo, smirimo i razmislimo o najidealnijoj situaciji (upravo zato gledanje i kretanje mora djeluje smirujuće na naš živčani sustav); ovo je jedna od najomiljenijih boja u cijelom svijetu,

ljubičasta – boja mašte i duhovnosti koja koristi snagu crvene boje uz stabilnost i pouzdanost plave boje što ju čini savršenom ravnotežom između fizičkog i psihičkog; koristi se i za prikazivanje luksuza, odanosti, hrabrosti i misterioznosti, a najčešće se povezuje s kreativnošću,

ružičasta – manje intenzivna verzija crvene boje koja stvara osjećaj suosjećanja i bezuvjetne ljubavi; predstavlja znak nade, djeluje umirujuće te potiče empatiju i osjetljivost,

smeđa – boja strukture, sigurnosti i zaštite, predstavlja ozbiljnost i podršku, ali u prevelikoj mjeri može ostavljati dosadan i rezerviran dojam,

crna – boja sofisticiranosti, ozbiljnosti, kontrole i neovisnosti, a u suprotnom pogledu može predstavljati zlo, tugu, depresiju i smrt zbog čega se oprezno i umjereno koristi,

bijela – boja čistoće, neovisnosti, jednostavnosti i mira koja predstavlja nove početke, pruža nove prilike i daje osvježenje za nove ideje; u prevelikoj mjeri može uzrokovati izolaciju, usamljenost i prazninu.



Općenito, svijetle boje potiču tjelesnu aktivnost, a hladnije i nježnije boje bolje su za mentalnu aktivnost. Zanimljivo je da je plava boja omiljena i kod muškaraca (57%) i kod žena (35%). Muškarci najmanje vole smeđu boju, dok žene najmanje vole narančastu.



Žene također više preferiraju nijanse dok muškarci više vole čiste boje. Većina muškaraca i žena općenito preferira hladnije boje. Žene uglavnom vide više boja nego muškarci. One su svjesnije malih razlika u boji unutar raspona boja.

Boje u poslovnom svijetu

Možda ni sami niste bili svjesni koliko je psihologija boja kompleksna te koliko još stvari, uz sve navedene, morate saznati da biste bili pravi ekspert u marketingu. Prvenstveno morate znati tko je vaša ciljna skupina, odnosno kome se želite obratiti i tko bi vas trebao primijetiti. Zatim je važno proučiti ono što predstavljate – je li u pitanju sadržaj, proizvod, usluga ili nešto drugo.



Prema Institutu za istraživanje boja, ljudi procjenjuju vaš sadržaj u prvih 90 sekundi ili manje. Najveći dio te prosudbe se odnosi na boje koje vide, a čak 85% potrošača odluku o kupnji određenog proizvoda temelji na boji. Boja zapravo pomaže ljudima da prepoznaju vaš brend, stoga je odabir boje važan, ali i težak. Ako se ne možete odlučiti između nekoliko uzoraka, testirajte ih i provjerite koja je verzija najprihvaćenija među publikom koja vam je bitna, tj. na koju boju će bolje reagirati.



Svakako imajte na umu da su boje važne i da ćete pravilnim odabirom boje privući publiku koja vam je potrebna, ali je i zadržati. Stoga, ako niste sigurni, pročitajte još jednom detaljna objašnjenja i hrabro u nove radne pobjede!